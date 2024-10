HSE recebe recursos para auxiliar os atendimentos em processo de quimioterapia

A- A+

O setor de Quimioterapia do Hospital dos Servidores do Estado (HSE), que fica no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, recebeu reforço no tratamento contra o câncer, no início de setembro, com a chegada de novos profissionais e a aquisição de medicamentos.

A geladeira e os armários onde ficam os medicamentos foram abastecidos com remédios usados em procedimentos de quimioterapia, imunoterapia e hormonioterapia, além daqueles para minimizar as reações adversas às substâncias.

Os novos recursos vieram com o objetivo de implementar o acolhimento às pessoas, a partir da disponibilização mais rápida de todos os itens necessários ao tratamento.

A coordenadora da farmácia, Danielle Sales, explicou que antes os medicamentos não eram todos adquiridos no hospital. Segundo ela, agora os pacientes conseguem a maioria no HSE.

“O paciente chega aqui com a prescrição médica, nós entregamos o remédio e orientamos como deve ser tomado”.

Mensalmente, o setor de quimioterapia atende 1.500 pessoas que fazem uso de medicações orais e injetáveis. Os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar de 52 profissionais.

Entre os especialistas, estão médicos nas áreas de oncologia, como hematologistas e onco-ortopedista, além de assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, técnicos de enfermagem e enfermeiras

O setor de Quimioterapia do HSE funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e os pacientes podem pegar os remédios na farmácia do hospital nos mesmos dias e horários.





