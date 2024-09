A- A+

EUA Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, propõe se declarar culpado em caso de evasão fiscal Manobra conhecida como 'confissão de Alford' é usada para evitar risco de condenação a uma pena mais grave quando há provas suficientes contra o réu

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs nesta quinta-feira declarar-se culpado em um caso de evasão fiscal, em uma manobra de última hora antes do início de seu julgamento em um tribunal de Los Angeles, na Califórnia.

Meia hora antes do início da seleção do júri, a defesa de Hunter, de 54 anos, tomou a medida incomum de entrar com um pedido de "confissão de Alford", reconhecendo que havia provas suficientes para condená-lo, mesmo que tenha expressado inocência em relação às mesmas acusações.

A manobra, que leva o nome de uma decisão da Suprema Corte, é normalmente usada para dar início a negociações de confissão paralisadas, adiar um processo ou evitar um julgamento por completo, saltando diretamente para a sentença e evitando o risco de uma condenação a uma pena mais grave.

O juiz Mark Scarsi, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, convocou um recesso de duas horas na audiência para que os promotores possam discutir a oferta do réu. Por outro lado, também indicou que ainda estava preparado para prosseguir com a entrevista de 120 jurados antes do final da semana.

Os advogados que representam o filho mais novo do presidente democrata, acreditam que David Weiss, o advogado especial no caso, se recusou a se envolver em negociações sérias sobre o acordo depois de ter sido duramente criticado por ter assinado um acordo generoso com Hunter sobre acusações de armas e impostos que não resultaria em pena de prisão.

Esse acordo implodiu durante uma audiência caótica no tribunal federal em Wilmington em julho de 2023, e Weiss posteriormente indiciou Hunter por acusações de mentir em um pedido de armas de fogo em Delaware e por uma série de violações fiscais na Califórnia, onde ele vive atualmente.

O julgamento de Hunter Biden por acusações fiscais em Los Angeles se transformou em uma reflexão política posterior no momento em que o presidente Biden se retirou da corrida de 2024 em julho.



Mas os riscos pessoais para seu filho, que está enfrentando a possibilidade de ser preso, nunca foram tão altos. Ele é acusado de sonegação de impostos, de não declarar e pagar impostos e de apresentar uma declaração de impostos falsa ou fraudulenta.

É possível que os dois principais delegados de Weiss que estão cuidando do caso, Leo Wise e Derek Hines, estejam apertando os parafusos legais como um prelúdio para conseguir um acordo de confissão muito mais duro do que o acordo anterior que acabou fracassando.



Mas o tom do governo em documentos que parecem um julgamento moral sobre as ações de Hunter durante um período em que ele era viciado em drogas e álcool sugere o contrário para a defesa.

