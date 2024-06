A- A+

Um idoso de 77 anos chamado César Fine Torresi morreu, em Santos (SP), após levar uma "voadora" de um agressor identificado como Tiago Gomes de Souza, que terminou preso.

O idoso tentava atravessar a rua e estava de mãos dadas com o neto quando o agressor quase o atropelou com o carro que dirigia. Segundo o Uol, o idoso bateu com a mão no capô do veículo e, durante o desentendimento, o motorista desceu e golpeou a vítima com os pés na região do peito.

Ao cair no chão, César Fine Torresi, bateu com a cabeça. O caso aconteceu no último sábado (8). Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Idoso morreu em UPA

César foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu após múltiplas paradas cardíacas e morreu. O quadro dele foi de traumatismo craniano. O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal seguida de morte.

"Meu pai se assustou com o carro do agressor, um Jeep Commander, que quase o atropelou. Ele bateu com a mão no capô e o agressor desceu e golpeou meu pai com uma voadora", disse o filho de César, César Fine Torresi Filho, em entrevista ao Uol.

O agressor foi detido e teve a prisão preventiva convertida em flagrante após passar por audiência de custódia, no último domingo (9), de acordo com informações do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).



