IMIP comemora 64 anos de assistência e oferta de saúde pública Complexo hospitalar, localizado no bairro dos Coelhos, área central do Recife, conta com o maior número de leitos do Norte-Nordeste do Brasil, com 1.147

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) comemorou, nesta quinta-feira (13), 64 anos de fundação. Para marcar a data, uma missa de aniversário foi realizada na capela da instituição, celebrada pelo Padre Bené.





Em seguida, a presidente do IMIP, Silvia Rissin, realizou, ao lado de Adriana Scavuzzi (superintendente de Atenção à Saúde), Maria Silvia Figueira Vidon (superintendente de Finanças) e Bessy Veiga (presidente da Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP - FAF), o tradicional corte do bolo, agraciando os funcionários da instituição.



Leitos

O IMIP é hoje o complexo hospitalar com o maior número de leitos do Norte-Nordeste do Brasil, com 1.147 em toda a sua estrutura, localizada no bairro dos Coelhos. O hospital realiza mais de 68 mil consultas e atendimentos ambulatoriais por mês.



No ano passado, realizou mais de 400 partos mensais. São três mil alunos na graduação e 1.500 na pós-graduação.

“O IMIP é o maior hospital filantrópico SUS do Brasil. Devemos sempre honrar esse e os outros títulos que nós temos, como o de ser o primeiro hospital Amigo da Criança, referência em várias especialidades. Cada vez mais quero que todos os que fazem esse hospital se orgulhem do lugar que ocupam. Seremos e daremos o melhor para quem pudermos ser”, destacou a presidente Silvia Rissin.

A instituição também integra a Rede Oncológica de Pernambuco, sendo o único hospital habilitado no Estado como Centro de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia (Cacon); tem o maior Centro de Transplantes do Norte e Nordeste do Brasil, além de ser referência em saúde materno infantil.



O IMIP foi considerado ainda o segundo melhor hospital filantrópico do Nordeste e o primeiro 100% SUS de Pernambuco no Ranking de Melhores Hospitais do Brasil, de acordo com The World's Best Hospitals 2023 – Newsweek.



Na área de Ensino e Pesquisa, atrai estudantes e profissionais de saúde de todo o Brasil e do exterior para aperfeiçoar os conhecimentos científicos. Além disso, oferece cursos de mestrado, doutorado, Programas de Residência Médica e multiprofissional, MBA, além de diversos cursos de especialização.



Junto com a Assistência e o Ensino, a Pesquisa compõe o tripé que dá sustentação à missão institucional do IMIP, sendo responsável por diversos estudos científicos.

30 anos do Método Canguru



Fazendo parte da programação de aniversário, também foi iniciada a Jornada do Método Canguru, que está completando 30 anos, tendo sido o pioneiro no Brasil. Esse modelo de assistência diminui em 25% a mortalidade neonatal, e é uma política pública do Ministério da Saúde.



Na ocasião, a Coordenadora da Unidade Neonatal do IMIP, Geisy Lima, realizou o lançamento do livro “Método Canguru no Brasil IMIP 30 anos - A Construção”.

O Método Canguru busca minimizar os efeitos adversos do nascimento prematuro e propõe a melhora do cuidado neonatal, valoriza o momento evolutivo do recém-nascido por meio de manejos compatíveis com as diferentes idades gestacionais.

