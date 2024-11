Império imobiliário de Charles e William tira R$ 370 milhões de saúde pública, escolas e até prisão

A- A+

Uma investigação da imprensa britânica mostrou que o império imobiliário ligado ao rei Charles III e ao príncipe William tem tirado "milhões" de serviços públicos no Reino Unido, incluindo instituições de caridade, braços do NHS (serviço público de saúde), escolas estaduais e até prisões.

Relatórios analisados pelo Dispatches, do Channel 4, e pelo Sunday Times apontam que os ducados de Lancaster e Cornwall vão receber ao menos 50 milhões de libras (R$ 376 milhões, na cotação atual) com o arrendamento de terras para instalações públicas.

Esses dois ducados são isentos de impostos comerciais e usados para financiar o estilo de vida e o trabalho filantrópico da realeza. Segundo a investigação, ambos detêm mais de 5.400 arrendamentos.

Num deles, o Guy's and St Thomas' NHS Hospital Trust, em Londres, se comprometeu a pagar 11,4 milhões de libras para armazenar, durante 15 anos, sua frota de ambulâncias elétricas num depósito de propriedade do ducado de Lancaster, que pertence ao monarca britânico há 750 anos.

O ducado também poderá cobrar 28 milhões de libras de parques eólicos cujos cabos cruzem a costa.

Já o ducado de Cornwall, propriedade do herdeiro do trono (hoje, William), têm um acordo de 37 milhões de libras para arrendar, durante 25 anos, a prisão de Dartmoor para o Ministério da Justiça. No acerto, a pasta fica responsável por arcar com a manutenção do espaço.

O jornal The Guardian destacou que a penitenciária está "vazia" devido aos altos níveis de gás radônio no local.

O ducado de William também arrecadou ao menos 22 milhões desde 2005 com aluguéis pagos por instituições de caridade e outros inquilinos instalados em Camelford House, um bloco de torres dos anos 1960 localizado às margens do rio Tâmisa.

Além disso, recebeu da Marinha Real mais de 1 milhão para a construção de um cais e atracação de navios de guerra.

A investigação apontou que a propriedade do herdeiro do trono "arrecadou mais de £ 600.000 com a construção de um quartel de bombeiros e deve receber quase £ 600.000 com contratos de aluguel com seis escolas estaduais". Os ducados também têm acordos com empresas de mineração e pedreiras.

A divulgação dos números gerou apelos por uma apuração parlamentar e pela transferência do império para a propriedade da Coroa, que envia lucros para o governo britânico. A imprensa britânica destaca que Charles e William pagam impostos sobre os valores recebidos nos ducados — no entanto, recusaram-se a dizer quanto.

Em resposta à investigação, os ducados disseram que as operações comerciais cumprem os requisitos estatutários para divulgar informações

Veja também

EUROPA Rei da Espanha é vaiado e xingado ao chegar em área devastada por 'inundação do século'