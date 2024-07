Importunação sexual: idoso é preso ao tentar tocar e beijar mulher à força na Fenearte

A- A+

Um idoso de 66 anos foi preso em flagrante suspeito de importunar sexualmente uma mulher na 24ª Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem teria abordado a vítima, de 29 anos, em um stand da feira e tentado tocar em partes do corpo dela.

O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (10), no pavilhão do Centro de Convenções, no bairro de Salgadinho, onde o evento acontece.

A mulher estava trabalhando quando foi abordada pelo idoso, que se aproximou dela e de suas amigas. O suspeito apertou a mulher pelas costas e a segurou nos braços para tentar beijá-la a força.

"Ele me deu dois beijos no rosto, tentando se aproximar da minha boca, e segurando meu braço com muita força. Depois, ele colocou a mão aqui por baixo, mais embaixo da minha cintura do que o normal para querer tirar uma foto", relatou a vítima, em entrevista ao g1.

A mulher também disse que o suspeito fez perguntas íntimas e que as amigas dela também passaram pela mesma situação com o homem.

"Quando eu conversei com as minhas amigas para contar, ele já tinha feito a mesma abordagem tanto para mim, quanto para mais quatro a cinco mulheres", disse a vítima.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi autuado por importunação sexual e encaminhado à Delegacia da Mulher de Olinda.

