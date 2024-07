Carteira de estudante 2024: Grande Recife realiza agendamentos para segunda via; saiba como agendar

A- A+

O Grande Recife Consórcio de Transporte informou que começa, a partir desta quarta-feira (10), o agendamento para segunda via da carteira de estudante 2024.

Além do documento estudantil, o consórcio também realiza marcações de desbloqueio dos cartões de VEM infantil, idoso e livre acesso; entrega da carteira de estudante para as escolas e do cartão VEM trabalhador.

O agendamento é realizado nos sites do Grande Recife ou PE-Cidadão. A recarga dos cartões VEM trabalhador não precisa ser agendada.

Além disso, os representantes das escolas públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife, que fizeram a solicitação da Carteira de Estudante 2024 e não foram fazer a retirada, após realizarem o agendamento, devem procurar a unidade do Consórcio no Parque de Exposição do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, para fazer a retirada do documento.

Segundo o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas, o foco da gestão é proporcionar um melhor atendimento aos usuários do transporte público.

“Nosso objetivo é otimizar o tempo que se é gasto ao solicitar o serviço. Com isso, o atendido será realizado no horário e dia marcado, facilitado a comodidade e agilidade na conclusão da solicitação”, destacou.

Em caso de dúvidas, sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182-5512/5518.

Veja também

INTERNACIONAL Defesa do ex-presidente Álvaro Uribe pede anulação de acusações de suborno