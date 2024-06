Carteira de Estudante 2024: Escolas Públicas e privadas da RMR já podem retirar o documento

A- A+

O Grande Recife Consórcio de Transporte solicitou que os representantes das escolas públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife (RMR), que fizeram a solicitação da Carteira de Estudante 2024 e não foram fazer a retirada, já podem resgatar o documento.

Para retirar a carteira os representantes das instituições devem procurar a unidade do Grande Recife no Expresso Cidadão do Cordeiro, localizada no Parque de Exposição do Cordeiro, na Avenida Caxangá.

Ao todo, cerca de 15 mil documentos aguardam a retirada pelas instituições de ensino.

Carteira de Estudante 2024

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informa que, para solicitar o documento 2024, o estudante deverá acessar o site www.granderecife.pe.gov.br e clicar no ícone Carteira de Estudante, na cor verde, e, após, no ícone Entendi! Quero Solicitar!.

Para ter acesso ao sistema, deverá ser criado um login e uma senha. Os dados inseridos no ano passado estão ativos e permitem o novo acesso normalmente. Caso queira, o estudante ainda poderá trocar a foto, que deverá ser validada pela escola.

Com a carteira de estudante em mãos, o aluno poderá baixar o aplicativo CIE PE (Carteira de Identificação Estudantil de Pernambuco), disponível para IOS e Android, fazer a leitura do QR Code existente na carteirinha física e validar os dados para serem acessados no celular. A versão 2024 da Carteira pode ser solicitada até o mês de dezembro.

O diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, ressalta a importância de conferir se os dados estão corretos e, havendo inconsistência, ou não sejam exibidos pelo sistema, o aluno deve procurar a secretaria da escola para solicitar as alterações necessárias:

“Na página do site, com as informações do estudante inseridas pela instituição de ensino, os dados devem ser validados pelo aluno. Somente após confirmar a veracidade dos dados e anexar uma foto, o boleto no valor de R$ 17,35 poderá ser emitido. Após compensação do pagamento, o documento será confeccionado em até 30 dias corridos pelo Grande Recife Consórcio. A retirada deve ser realizada pela escola, que entregará ao aluno nas unidades educacionais”.

Nome social

Desde 2017, pessoas transgênero podem usar seu nome social na carteira de estudante. O requerimento deve ser feito junto ao Grande Recife, no setor de carteira estudantil, localizado no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.



Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, pelo número 0800 081 0158. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182.5512/5518.

