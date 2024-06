A- A+

ação beneficente ONG voltada à população de rua realiza bazar solidário no Recife O evento acontece em Casa Amarela, neste sábado (15); valor arrecadado será destinado aos custos do projeto

O Coletivo Unificados pela População em Situação de Rua promove um bazar solidário neste sábado (15), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

No evento, serão disponibilizados produtos novos e usados, com valores a partir de R$ 2.

Esta é a segunda edição do projeto, que vai destinar o valor arrecadado à manutenção das atividades realizadas pelo grupo, incluindo a sede do coletivo, que funciona no bairro de Santo Amaro, na área central da Capital.

"Este evento é fundamental para arrecadar fundos que vão garantir a continuidade do projeto e o funcionamento da sede do Coletivo Unificados Pop Rua", pontua Magdala Mirelle, vice-presidente e voluntária do projeto.



"Nós precisamos manter a nossa sede, porque é lá onde são preparadas as refeições, acontecem as reuniões dos grupos que compõem o coletivo, e são feitas atividades junto às comunidades.” destaca a vice-presidente.

Ainda segundo a voluntária, o espaço também serve para promover capacitações, além de oferecer um local onde a população possa realizar sua higiene pessoal.



"O Unificados Pop Rua distribui, semanalmente, mais de 1000 refeições, além de também prestar atendimento jurídico e de saúde", destaca Mirelle.

Itens do bazar

No bazar, são disponibilizados itens novos e usados, a exemplo de roupas, sapatos e produtos de cama, mesa e banho, com valores variados e acessíveis para toda a população.

Os interessados em doar para o evento podem entrar em contato por meio do perfil do Instagram @unificadospsr.



"Nós que fazemos o Coletivo Unificados Pop Rua agradecemos o apoio e a solidariedade de todos que contribuem para que continuemos a missão de ajudar aqueles que mais precisam em nossa comunidade", diz Magdala Mirelle, manifestando sua gratidão.



Sobre o Coletivo Unificados Pop Rua

Coletivo Unificados Pop Rua | Foto: Unificadospoprua/Divulgação

O coletivo foi fundado em 2016 e reúne mais de 50 projetos que trabalham com pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social na Região Metropolitana do Recife.



“O primeiro [dos pilares] é trabalhar com projetos que atuam em pessoas em vulnerabilidade social em comunidades, prevenção e também cuidar de quem atualmente está nas ruas", explica Magdala Mirelle.

