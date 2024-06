A- A+

SAÚDE Dia Mundial do Doador de Sangue: Hemope promove ação nesta sexta (14) Hemope celebrará o Dia Mundial do Doador de Sangue com homenagens, coleta e muito forró

No Dia Mundial do Doador de Sangue, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope)promoverá uma ação especial em comemoração a data, celebrada nesta sexta-feira (14).

O evento será realizado no Hemocentro, localizado na rua Joaquim Nabuco, 171, Graças, na Zona Norte do Recife, a partir das 8h30.

O encontro vai homenagear doadores da instituição. A comemoração também contará com apresentações de forró.

Para receber as homenagens do Dia Mundial do Doador de Sangue deste ano, o Hemope selecionou seis pessoas, que contabilizam um alto número de doações registradas, para representar a todos que se dedicam, por meio da instituição, a salvar vidas.

Entre os homenageados, destaca-se um doador com 101 doações, sendo 85 de sangue total e 16 de plaquetas.

Já o arrasta-pé, em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, contará com apresentações dos cantores Cesar Amaral, Cilene Menezes, Amauri Nascimento, além da alegria da Bandeira dos Santos Juninos do Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

Dia Mundial do Doador de Sangue

O evento faz parte da Campanha de São João do Hemocentro, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e ajudar a repor os estoques durante o ciclo junino.

Segundo a presidente do Hemope, Raquel Santana, o Dia Mundial do Doador de Sangue celebra a vida de pessoas que doam ao próximo, dedicam um período do seu tempo para comparecer ao Hemope e praticam a ação para conhecidos ou desconhecidos, com propósito de ajudá-los a ter uma esperança.

“O dia vai ser de homenagem aos nossos doadores. Faltam-me palavras para mostrar o agradecimento, que tanto a instituição como a sociedade têm por essas pessoas, que são verdadeiros heróis”, ressaltou a presidente.

Como ser um doador?

Para se candidatar como doador, é necessário estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais).

Além disso, é preciso pesar mais de 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); estar alimentado e portando documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal e Carteira de Trabalho e Previdência Social).

