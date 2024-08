A- A+

PERNAMBUCO Polícia Civil de Pernambuco lança campanha contra importunação sexual nos ônibus da RMR Agentes estiveram no Terminal Integrado Joana Bezerra, com cartazes adesivados e outbus com informações sobre a prática criminosa

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) lançou, na manhã desta quarta-feira (28), uma campanha contra importunação sexual nos ônibus.



No primeiro dia da ação, agentes estiveram presentes no Terminal Integrado Joana Bezerra, área central do Recife, com cartazes adesivados e outbus com informações sobre a prática criminosa.

O lançamento da campanha também contou com uma Delegacia Móvel da Polícia Civil, onde era possível fazer o registro de ocorrências.



O equipamento deve, ao longo do mês de setembro, passar por outros terminais do Grande Recife como parte da campanha. Os próximos locais ainda não foram confirmados.

"A gente tem uma incidência grande de importunação sexual nos ônibus, então estamos justamente combatendo isso. A ação é especialmente voltada para mulheres, já que estamos no Agosto Lilás", explicou a delegada e gestora do Departamento de Polícia da Mulher, Fabiana Ferreira Leandro.

O crime de importunação sexual é toda e qualquer prática de ato libidinoso sem consentimento da vítima para satisfazer a lascívia do praticante. É muito comum ver uma alta notificação em ambientes públicos, como ônibus, academias, ou até mesmo na rua.

Para a delegada, a campanha chega justamente como uma forte ferramenta de combate e prevenção ao ato criminoso. A participação e colaboração da população também é muito importante.

"A ação é importante para que os homens saibam que a polícia está atenta à prática desse crime. Para que eles saibam que esse tipo penal pode resultar numa pena de um a cinco anos de reclusão. É importante que as pessoas que presenciarem alguma ação desse tipo ajudem a vítima. Elas podem gravar, acionar o motorista, que é treinado pela empresa de como agir em situações desse caso, parando na delegacia mais próxima", disse a delegada.

A ação acontece em parceria com o Conorte, que opera algumas linhas de transporte público no Grande Recife. De acordo com o diretor de operações do Conorte, Diego Benevides, a ação deve seguir para outros terminais na tentativa de oferecer segurança para mulheres.

"A gente não quer que o ônibus seja ligado a isso (violência), mas não podemos fechar os olhos, já que muitos casos acontecem no transporte público. Então temos que usar essa plataforma como um espaço de luta e combate ao crime porque as pessoas possam ter um espaço de denúncia", pontuou.

Defesa pessoal

No Terminal Joana Bezerra, estava presente o Grupo Mulheres do Brasil, organização sem fins lucrativos que presta apoio nacionalmente. Na ação, as voluntárias passaram, principalmente, orientações jurídicas e o quais medidas uma vítima poderia tomar.

Havia, ainda, a presença da profissional de educação física e instrutora de Defesa Pessoal, Marcela Camarote, que passou algumas dicas e orientações importantes para que mulheres possam se proteger em caso de importunação.

"Vamos supor, por exemplo, que a mulher está em pé no ônibus e um homem vem por trás e está encostando nela. Ela vai ter três opções de defesa pessoal. A primeira vai ser fazer uma base forte com os pés e pegá-lo pelo pescoço. A segunda vai ser dar uma cotovelada, de costas, da boca do estômago do agressor. A outra vai ser optar por um chute na genitália do abusador", começou.

"Essas dicas são importantes, mas são apenas uma parte de um todo. Mulheres devem procurar aulas de defesa pessoal para que possam ter mais conhecimento e se protegerem. Em caso de importunação no ônibus, é muito importante que os outros passageiros ajudem também é impeçam que o crime siga adiante", finalizou.

Caso passe por algum caso de importunação ou crime sexual, no ônibus ou em qualquer lugar, a vítima pode procurar uma unidade da Polícia da Mulher de Pernambuco. É importante, também, manter sempre em mente os seguintes números para denúncia: 190 (Polícia Militar); 180 (Disque Denúncia); e 0800 281 8187 (Ouvidoria da Mulher).

