REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Incêndio afeta estação de bombeamento do Sistema Pirapama e interrompe abastecimento de água na RMR Incidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (28); confira os bairros de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Recife que foram prejudicados

Um incêndio atingiu a Estação Elevatória de Água Bruta do Sistema Pirapama, localizada no Cabo de Santo Agostinho, na madrugada desta terça-feira (28).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, e não foram registradas vítimas, apenas danos materiais.

Técnicos da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) foram ao local para avaliar as causas do incidente, que pode estar relacionado às fortes chuvas que ocorreram entre a noite da segunda (27) e a madrugada desta terça (28).

A estação afetada é responsável pelo abastecimento de água de bairros no Cabo de Santo Agostinho, Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Devido ao incêndio, a operação do Sistema Pirapama foi completamente interrompida, e as localidades atendidas estão com o fornecimento de água suspenso.

Além disso, como o Sistema Pirapama opera em conjunto com o Sistema Tapacurá, os bairros atendidos por ambos também foram afetados, enfrentando redução no tempo de abastecimento e queda de pressão na rede de distribuição.

Ainda não há previsão para a normalização do abastecimento. A Compesa informou que um diagnóstico mais detalhado, incluindo as intervenções necessárias e o prazo estimado para a retomada das operações, será divulgado no início da noite desta terça-feira.

Confira as áreas afetadas com falta de água:

Cabo de Santo Agostinho: Área central do município, Paiva, Itapuama, Ponte dos Carvalhos e Pontezinha.

Jaboatão dos Guararapes: Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Comportas, Curcurana, Jardim Prazeres, Lagoa das Garças, Massangana, Massaranduba, Muribeca, Piedade, Prazeres, Sotave e Tieta.

Recife: Afogados (parte), Boa Viagem, Brasília Teimosa, Cabanga, Coque, Imbiribeira, Ilha de Joana Bezerra, Ipsep, Pina, Santo Antônio e São José.

Veja as áreas afetadas com baixa pressão e redução no tempo de abastecimento:

Recife: Afogados (parte), Aflitos, Alto do Mandú, Apipucos, Areias, Barro, Bongi, Boa Vista, Brasilit, Caçote, Casa Amarela, Casa Forte, Coelhos, Cordeiro, Derby, Dois Irmãos, Engenho do Meio, Espinheiro, Estância, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Iputinga, Jardim São Paulo, Jiquiá, Madalena, Mangabeira, Mangueira, Macaxeira, Monsenhor Fabrício, Monteiro, Mustardinha, Paissandu, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, Rosarinho, Sancho, San Martin, Santo Amaro, Santana, Soledade, Tejipió, Torrões, Várzea e Zumbi.

