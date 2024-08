A- A+

Incêndio em Lisboa Incêndio destrói mais de 200 carros nos arredores do Aeroporto de Lisboa; vídeo Fogo que durou cerca de cinco horas atingiu um estacionamento da capital portuguesa, na zona industrial do Prior Velho

Mais de 200 automóveis ficaram destruídos em Portugal após um incêndio de grandes proporções atingir um estacionamento no entorno do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O fogo, que teve início às 17h58 desta sexta-feira no fuso local (às 13h58 no horário de Brasília) só foi contido às 22h50, informou o SIC Notícias. As chamas se alastraram na zona industrial do Prior Velho, na região metropolitana, conhecida por abrigar empresas, armazéns e garagens.

A área, que não tem habitações, não registrou vítimas. De acordo com a imprensa local, o incidente teria começado após um carro automático da marca Tesla, que estava estacionado no último andar, pegar fogo.

A hipótese é que o veículo tenha entrado em superaquecimento, causado pelo calor extremo. A Proteção Civil, no entanto, ainda não confirmou a informação.

Segundo o canal EuroNews, além das centenas de carros queimados, as chamas também causaram danos à estrutura do prédio do parque de estacionamento, que servia de apoio ao aeroporto.

Acionamento pelas 18:23 para incêndio em parque automóvel no Prior Velho. Estamos neste momento no local com um Veiculo Urbano Combate a Incêndio Urbano e um Veículo Tanque Tatico Urbano pic.twitter.com/PUvJHwb6Jy — Bombeiros Voluntários de Camarate (@BVCamarate) August 16, 2024

Ao todo, 150 bombeiros e 52 viaturas estavam no local por volta das 21h (17h, no horário de Brasília). Os militares conseguiram recuperar aproximadamente 80 veículos.

Em entrevista ao jornal português, o comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, disse que o incidente danificou "para cima de duas centenas de carros". As causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Judiciária.

