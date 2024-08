A- A+

Recife Incêndio em Campina do Barreto: fogo atinge terreno com moradias nesta quarta-feira (14) Foto atinge terreno na rua Constança

Um incêndio atinge um terreno no bairro Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, no início da tarde desta quarta-feira (14).



Segundo relatos nas redes sociais, o fogo afetou um terreno com moradias em madeira na rua Constança.



Uma grande nuvem de fumaça foi formada e pôde ser vista de diferentes pontos da localidade.





Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência está em andamento. Uma viatura da corporação foi avistada na área.

