Capacitação Escola de Turismo da Prefeitura do Recife e Senac lançam programa de capacitação Iniciativa visa qualificar profissionais do setor hoteleiro e promover a atratividade do turismo na cidade

A Escola de Turismo da Prefeitura do Recife, em parceria com o Senac Pernambuco, lançou nesta quarta-feira (14) o Programa "Receba Bem" durante um evento realizado no auditório da Faculdade Senac, em Santo Amaro, Recife.

A cerimônia, iniciada às 9h, teve como objetivo apresentar a nova iniciativa voltada para a capacitação e formação profissional no setor hoteleiro.

Objetivos

O Programa "Receba Bem" visa aprimorar as habilidades dos trabalhadores e elevar a qualidade dos serviços turísticos na cidade. A meta é capacitar 430 pessoas, incluindo empresários, gestores, colaboradores e novos profissionais do setor hoteleiro de Recife.

O programa oferecerá 3 palestras e 12 cursos, com 11 programados para 2024 e 4 para o próximo ano.

Oportunidades

Durante a solenidade, o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antônio Coelho, destacou que o projeto de isenção fiscal do ISS pode abrir novas oportunidades para investimentos privados e impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade.

“Nós conseguimos implementar um projeto de isenção fiscal do ISS para o setor hoteleiro, o que deve inaugurar um estilo virtuoso de investimento privado e desenvolvimento econômico. Recife está entrando em um período de maior crescimento e geração de emprego e renda”, afirmou Coelho.

Além disso, ele explicou a importância do programa para o setor turístico.

