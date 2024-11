Incêndio em residência de idosos na Espanha deixa ao menos 10 mortos

A- A+

Pelo menos 10 pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um incêndio em uma residência para idosos e pessoas com doenças mentais na região de Aragão, no nordeste da Espanha.



O incêndio começou na madrugada desta sexta-feira em um asilo localizado na cidade de Villafranca de Ebro, próximo à capital da região, Saragoça, informaram os serviços de emergência no X, sem fornecer mais detalhes.

Bombeiros chegaram à pequena cidade, de 840 habitantes, e conseguiram extinguir o fogo na residência Jardines de Villafranca.



O estabelecimento, fundado em 2008 para abrigar pessoas idosas, mas que também recebe pessoas de qualquer idade com problemas mentais, contava com "82 residentes", segundo o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.





A prefeita da cidade, Volga Ramírez Gamiz, informou aos jornalistas que o incêndio se concentrou em um único quarto, mas a fumaça se espalhou rapidamente pela residência.

"Foi em um quarto, com a sorte de que esse quarto tinha uma porta de segurança", afirmou Ramírez Gamiz, acrescentando que a residência contava com dois funcionários no momento do incêndio.

O delegado do governo em Aragão, Fernando Beltrán, disse que ainda não se sabe o que pode ter contribuído para a morte dessas 10 pessoas, indicando que o caso está sob investigação.



Ele afirmou, no entanto, que "normalmente o maior número de óbitos ocorre por inalação de fumaça". Já Torres, o ministro, sugeriu que havia falta de pessoal na residência.

"É importante que as residências tenham outro formato, e, sem dúvida, essas questões devem nos fazer refletir. O que não podemos aceitar são cortes quando se trata de cuidar das pessoas idosas, porque (...) elas têm dificuldade de se movimentar em qualquer situação. As pessoas que estavam na residência serão transferidas para outro centro para garantir sua segurança total", disse Torres.

"Consternado diante da tragédia ocorrida nesta madrugada em uma residência de idosos em Saragoça (...) Todo meu carinho e minhas condolências às famílias e amigos das vítimas, aos trabalhadores do centro e a todos os aragoneses. Desejo que as pessoas que estão em estado grave se recuperem o mais rápido possível", escreveu no X o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

O presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, também publicou uma mensagem de pesar no X e anunciou a suspensão de toda a sua agenda do dia.

Na residência Jardines de Villafranca, estavam hospedadas pessoas com "diferentes condições. Há pessoas com diferentes graus de deficiência e mobilidade reduzida", afirmou Fernando Beltrán, que anunciou a criação de um escritório para atender os familiares das vítimas e fornecer "as devidas informações e apoio psicossocial".

A Espanha enfrentou outros incêndios em residências de idosos nos últimos anos.



Em fevereiro de 2024, três pessoas morreram em um incêndio em um lar para idosos em Madri, e, em janeiro de 2022, outras seis perderam a vida em uma residência em Moncada, na região de Valência (leste).

