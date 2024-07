A- A+

CANADÁ Incêndio florestal devasta quase metade de cidade turística no Canadá; vídeo Cidade de Jasper, atingida por incêndio, fica em um dos parques nacionais mais visitados do país

Quase metade da cidade de Jasper, no coração de uma joia do sistema de parques nacionais do Canadá, foi destruída por um par de incêndios florestais que avançaram de dois lados, informou um oficial na quinta-feira.

“Não sabemos exatamente quais estruturas foram danificadas e quais foram destruídas, mas será uma reconstrução significativa,” disse Danielle Smith, a primeira-ministra de Alberta, em uma coletiva de imprensa. Ela lutou para conter as lágrimas ao descrever a beleza do Parque Nacional Jasper e os danos à comunidade que leva seu nome.

Pierre Martel, diretor de gestão de incêndios da Parks Canada, a agência nacional de parques, informou em uma coletiva na tarde de quinta-feira que o “incêndio agressivo e de rápido avanço” ainda estava queimando no parque.

À medida que os incêndios se expandiram na noite de segunda-feira, cerca de 20 mil turistas e 5 mil residentes de Jasper foram evacuados, principalmente para o oeste, para a Colúmbia Britânica.

Na noite de quarta-feira, os combatentes de incêndio tiveram que deixar a cidade devido à fumaça tóxica dos edifícios em chamas. A Parks Canada, que está encarregada de combater o incêndio, também deslocou seu posto de comando.

Combatentes de incêndio de outras comunidades chegaram para ajudar a combater o fogo, que segue uma recente onda de calor. O Parque Nacional Jasper, juntamente com o Parque Nacional Banff nas proximidades, é um dos principais destinos turísticos do Canadá e recebe cerca de 2,5 milhões de visitantes a cada ano.

O prefeito de Jasper, Richard Ireland, disse na quinta-feira que o desastre foi “quase além da compreensão.”

Após restaurar brevemente o serviço através de Jasper, a Canadian National Railway anunciou na quinta-feira que foi forçada a fechar suas linhas através da cidade, que é uma ligação importante entre portos na Costa do Pacífico, o restante do Canadá e os Estados Unidos.

A Via Rail Canada, o serviço ferroviário nacional de passageiros, também suspendeu seus trens na área. A Canadian National informou que enviou dois trens de combate a incêndios para ajudar com o inferno. A causa do incêndio ainda não foi determinada.

Jasper cresceu ao redor tanto da ferrovia quanto de um hotel resort, agora conhecido como Fairmont Jasper Park Lodge, construído no início do século 20 para atrair turistas para o recém-criado parque. A economia da cidade continua dependendo fortemente do turismo e da ferrovia, e é lar de funcionários do parque e combatentes de incêndio.

Anastasia Martin-Stilwell, uma porta-voz do Fairmont, disse na quinta-feira que o incêndio chegou aos terrenos do complexo hoteleiro e danificou alguns edifícios, embora a extensão dos danos ainda seja desconhecida. No entanto, ela acrescentou que o lodge principal e a maioria dos edifícios do resort “permanecem de pé e intactos.”

Um residente, Mike Day, saiu na noite de segunda-feira.

Ele fez uma última verificação em sua casa para confirmar que os pertences mais importantes da sua família para uma evacuação devido a incêndio — passaportes, álbuns de fotos, algumas mudanças de roupa — estavam embalados em seu veículo utilitário esportivo. Mas ele disse que algo o fez pegar sua guitarra acústica justo quando estava saindo pela porta.

“Na hora, pensei ‘Isso é bobo, não devia estar levando a guitarra comigo,’” disse o Sr. Day, um proprietário de restaurante. “Mas estou tão feliz por tê-la levado.”

Na manhã de quinta-feira, ficou evidente que sua casa havia queimado completamente. Um membro da família, que é operador de equipamentos pesados e está tentando salvar os edifícios que restam, passou pela casa devastada pelo incêndio e enviou um vídeo. Apenas sua fundação permanecia.

Como muitos residentes de comunidades montanhosas no Oeste do Canadá, o Sr. Day tomou várias medidas para proteger sua casa do incêndio, incluindo a instalação de sprinklers, revestimento de concreto e telhas à prova de fogo.

“Obviamente não foi suficiente para nos proteger completamente,” disse ele. “Estávamos à mercê da Mãe Natureza naquele ponto.”

Falando de Kamloops, na Colúmbia Britânica, onde ele e sua família estão abrigados, o Sr. Day disse que seu restaurante, Evil Dave’s Grill, parecia, para seu alívio, ter até agora escapado do incêndio.

Apesar da ferocidade dos incêndios em Jasper e no parque nacional, a temporada de incêndios florestais do Canadá não foi tão ruim quanto no ano passado, quando a fumaça se espalhou para o sul, chegando até aos Estados Unidos e até à Europa Ocidental.

No ano passado, incêndios florestais queimaram cerca de 43 milhões de acres em todo o Canadá, de acordo com o Canadian Interagency Forest Fire Centre. Até agora, este ano, eles queimaram 5,8 milhões de acres, em comparação com cerca de 29 milhões de acres queimados na mesma época do ano passado.

O Sr. Martel disse que as chamas do incêndio em Jasper chegaram a até 100 metros, mais de 300 pés.

“É um monstro nesse ponto,” disse ele. “Não há ferramentas em nosso arsenal para lidar com isso. Você se afasta, se retira e faz o que pode para proteger comunidades e infraestrutura.”

Voluntários da cidade vizinha de Hinton ajudaram no resgate de cerca de 80 cavalos ao redor do Parque Jasper na manhã de terça-feira, disse Shauna Cruden, que lidera uma sociedade agrícola local e ajudou a coordenar a evacuação equina.

O grupo, escoltado pela polícia, teve que agir rapidamente para resgatar os animais que pudessem do parque, com um incêndio smoldering ao fundo, disse ela.

“É absolutamente devastador assistir a isso acontecer,” disse a Sra. Cruden, “e é difícil não saber exatamente o que foi perdido e o que ainda está de pé.”

