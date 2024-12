Incêndio atinge palafitas em comunidade de Olinda; cadela morre carbonizada

A- A+

Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (10), seis residências de palafitas na comunidade V8, no bairro do Varadouro, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 9h40, uma cadela foi encontrada sem vida e carbonizada no local. Não houve registro de vítimas humanas.

De acordo com os moradores da comunidade, um próprio morador teria causado o incêndio. O rapaz, que não foi identificado, foi levado à delegacia.

Cinco viaturas da corporação foram mobilizadas para o local, incluindo unidades de combate a incêndio e resgate.

"As equipes atuaram rapidamente no controle e extinção das chamas, evitando a propagação do fogo para outras áreas", disse o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a tenente dos Bombeiros que estava no local, Mariana Xavier, foram utilizados 20 mil litros de água para combater o incêndio.

Incêndio

A primeira casa atingida foi a de Josineide Faustino, que perdeu tudo. Ela conta que conhecia o rapaz que teria causado o incêndio.

"Fui trabalhar, aí ligaram para mim dizendo que estava pegando fogo aqui, que tinha perdido tudo, documento, ficou tudo aí. Conhecia o rapaz, sou companheira da mãe dele, mas está tudo certo, tudo tranquilo. Ele já tá resolvido para lá, Deus vai botar a mão nele", disse.

Josineide Faustino da Silva | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Apesar da perda, ela acredita que conseguirá recuperar tudo.

"Deus vai me dar o dobro e vai ficar muito melhor, vai me ajudar. A Nossa Senhora da Conceição também, que eu subi ontem com muita fé. Vai ser tudo de pé e tudo novo, casa nova, vida nova", disse.

Washington Henrique dos Santos foi outra pessoa que teve sua casa atingida pelo incêndio. Ele era o tutor da cadela que morreu.

Washington Henrique dos Santos | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Ele (suspeito) tocou fogo nesse (palafita de Josineide), pegou no da minha vizinha e depois no meu, consequentemente pegou fogo na direita e na esquerda. Perdi tudo, até a minha cachorrinha", revelou.

Veja também

Copa do Mundo 2034 Arábia Saudita aposta em série na Netflix para melhorar sua imagem antes da Copa de 2034