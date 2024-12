A- A+

rmr Homem fere genitália com própria arma em ação policial e é preso, em Olinda Segundo a polícia, o indivíduo se jogou no chão durante a abordagem quando a pistola que carregava na cintura disparou

Um homem feriu a genitália com a própria arma em uma ação policial na Estrada do Caenga, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, no Grande Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o 1º BPM, em uma patrulha de rotina, deu ordem de parada a um carro, ocupado por três homens. Segundo a corporação, isso aconteceu porque os policiais notaram que um deles se mostrou inquieto com a presença da viatura. Quando desceram do veículo, o incidente aconteceu.

"O suspeito se jogou no chão com as mãos na cintura, momento em que uma pistola calibre .380 que levava na cintura disparou, atingindo sua genitália", afirmou a corporação, por meio de nota.

Arma e munições apreendidas na ação policial. - Foto: Polícia Militar de Pernambuco/Divulgação

O homem foi levado para a UPA de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, para atendimento de urgência., e para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste.

"Após receber alta médica, foi apresentado na Delegacia do Varadouro, para a tomada das providências legais cabíveis", disse a corporação.



A arma foi apreendida pela Polícia Militar de Pernambuco, junto com munições.

