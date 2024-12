Obra interdita parte da Rua da Aurora, Centro do Recife, por 45 dias; confira novo esquema

A- A+

Uma obra de requalificação interditou parte da Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, a partir dessa quinta-feira (5). A previsão é que o trecho entre as ruas João Lira e Mário Melo fique fechado por 45 dias, prazo de término do serviço de drenagem e pavimentação que está sendo realizado na Avenida Mário Melo.

A intervenção na Avenida Mário Melo é realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb). A obra, iniciada em março deste ano, está prevista para terminar no mês de fevereiro de 2025, e conta com um investimento de mais de R$ 5,6 milhões. No total serão implantados 520 metros de canaletas para a melhoria da drenagem.

Alterações no trânsito

Com isso, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) promoveu mudanças na circulação no local. Agora, quem segue pela Rua da Aurora para pegar a própria Mário Melo deve girar à esquerda na Rua João Lira, depois à direita na Rua da Saudade e, então, à esquerda para a Avenida Mário Melo.

Para quem deseja continuar seguindo pela Rua da Aurora (sentido subúrbio), o trajeto será o seguinte: à esquerda para a Rua João Lira, depois à direita na Rua da Fundição. Ao seguir por essa via, será preciso fazer o giro à direita na Rua Capitão Lima e, assim, acessar a Rua da Aurora.

O trecho da Avenida Mário Melo entre as Ruas da Aurora e da Fundição segue liberado apenas no sentido subúrbio, uma vez que a obra se encontra na pista sentido Centro.

Confira, abaixo, o mapa com a nova circulação na Rua da Aurora.

Mapa do novo esquema de trânsito na Rua da Aurora. - Arte: CTTU

Agentes da CTTU ficarão no entorno da Rua da Aurora durante todos os dias da obra para passar orientações para os condutores, que, naturalmente, vão ter dúvidas sobre o novo esquema.

Veja também

ARGENTINA Principais medidas do primeiro ano de governo Milei na Argentina; confira quais foram