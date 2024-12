A- A+

Mediação Rodoviários e Urbana-PE se reúnem no TRT-6 após paralisações de ônibus no Grande Recife A audiência foi mediada pelo desembargador Fábio Farias, corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nesta quinta-feira (5)

Representantes do Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) se reuniram, nesta quinta-feira (5), no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) para uma reunião de mediação após as últimas paralisações de motoristas no Grande Recife.

A audiência foi mediada pelo desembargador Fábio Farias, corregedor do TRT-6, e contou com a presença do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco.

O Sindicato dos Rodoviários tinha como reclamação que a entrega dos espelhos de ponto aos empregados só teve início em novembro deste ano, e não em outubro como fora acordado.

Além disso, os trabalhadores questionaram que a jornada estabelecida no ajuste coletivo, em agosto deste ano, não tem sido cumprida.

A Urbana-PE explicou que o atraso de um mês na entrega do espelho de ponto foi por conta de um ajuste entre as empresas e negou o não cumprimento do acordo da jornada.



A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT-PE), Ana Carolina Vieira, ressaltou que o sindicato dos trabalhadores pode apresentar procedimentos tanto no MPT quanto no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para apurar as denúncias sobre o não cumprimento do acordo da jornada por parte do sindicato patronal.

O desembargador Fábio Farias determinou o arquivamento do procedimento por não considerar o atraso como algo prejudicial ao acordo e falta de provas sobre a jornada estabelecida no acordo coletivo.

O que dizem os sindicatos

Por meio de nota, a Urbana-PE informou que os mapas sintéticos de apuração das jornadas estão sendo entregues conforme modelo pactuado e em concordância com o que vem expondo o Sindicato das Empresas ao longo das últimas semanas.

Além disso, a Urbana-PE destacou que "o TRT também atestou que não foram apresentadas provas de descumprimento do acordo coletivo da categoria, determinando o arquivamento do procedimento".

Com o resultado da reunião de mediação, o sindicato patronal espera que os rodoviários "se abstenham de realizar novas paralisações ilegais de um serviço essencial para a sociedade".

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Sindicato dos Rodoviários ainda não se posicionou sobre a reunião desta quinta (5). O espaço segue aberto.



