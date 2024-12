Rodoviários fecham ruas do Centro do Recife em protesto contra empresas de ônibus

A- A+

Rodoviários fecharam ruas do Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (3), em protesto contra empresas de ônibus por um suposto descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, acordo que pôs fim à última paralisação, em agosto.



No momento, a categoria ocupa um trecho que compreende a avenida Guararapes, com bloqueios para acesso à ponte Buarque de Macedo e ruas do Sol e da Aurora. Em contato com a reportagem, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, afirmou que a ação deve ser finalizada por voltas das 13h.

O protesto chega em meio à pressão que pode render mais uma greve dos ônibus no Grande Recife, que vem tomando conta da região nas últimas semanas. Os rodoviários já passaram pelas garagens das empresas Consórcio Recife, Mobibrasil (Recife e São Lourenço da Mata), Metropolitana, Caxangá e, agora, na Borborema, em assembleias onde ouviram queixas de trabalhadores sobre descumprimento do que foi acordado sob mediação da Justiça na última paralisação.



Segundo a categoria, as permissionárias não estariam cumprindo com a entrega do espelho de ponto, que é um importante meio de controle da jornada do trabalhador. Eles também dizem que as permissionárias não teriam apontado o tempo percorrido pelo trabalhador entre garagem e terminal, que também é um direito dos motoristas.



"Iremos cumprir com o que temos afirmado nos últimos dias, ou seja, intensificar a pressão sobre as empresas para que elas cumpram o acordo e respeitem a categoria rodoviária do Grande Recife", afirmou o sindicato, por meio de nota oficial.

A categoria também informou que pediu oficialmente mediação do desembargador Fábio Farias, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), para uma audiência com a Urbana-PE, que gere as empresas de ônibus do Grande Recife.



O que diz a Urbana-PE

A reportagem entrou em contato com a Urbana-PE em busca de um posicionamento sobre o protesto desta terça, mas ainda não obteve retorno. O canal segue aberto.



Já sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, por meio de nota, a empresa já havia afirmado que "não há descumprimento do acordo coletivo celebrado este ano".



"A entidade tem fornecido orientações às empresas associadas e monitorado a implementação dos pontos pactuados no referido acordo. Informamos ainda que os espelhos de ponto detalhados, contemplando os tempos de deslocamento garagem-terminal e de prestação de contas, estão sendo fornecidos conforme modelo validado pelo próprio Sindicato dos Rodoviários", disse a Urbana-PE.

