INSEGURANÇA Insegurança no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, preocupa moradores Nas últimas duas semanas, um assalto e uma tentativa de roubo no meio da rua foram flagrados por câmeras de segurança; segundo relatos de moradores, criminoso ataca apenas mulheres

A criminalidade no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, está preocupando os moradores. Nas últimas duas semanas, um assalto e uma tentativa de roubo foram flagradas por câmeras de segurança de uma casa na rua Soares Moreno. De acordo com relatos de residentes da área, o criminoso só ataca mulheres.

O primeiro caso capturado pela câmera de segurança aconteceu no dia 29 de novembro. No vídeo, é possível ver mulher andando sozinha pela rua, às 9h43. No caminho, ela é abordada por um homem, que a empurra, rouba sua bolsa e foge correndo do local. Segundo os moradores, ele estaria com uma faca.

No segundo caso, nesta quinta-feira (5), o modus operandi foi o mesmo: uma mulher anda pela rua, às 8h13, quando é surpreendida pelo indivíduo. Ele chega por trás e tenta agarrar a bolsa da vítima, que resiste. Após brigarem pelo material, ele sai correndo. Felizmente, a moça não foi roubada porque um dos residentes, que não será identificado para preservar sua identidade, conseguiu ajudá-la.

"O homem chegou com uma faca e tentou roubar ela, mas comecei a gritar pedindo ajuda. A bolsa dela também estava presa ao pescoço, então ele não conseguiu puxar. Foi aí que ele fugiu", afirmou.

Momento em que homem foge após assaltar mulher no bairro da Tamarineira | Foto: Cortesia

Segundo os residentes, a área possui muitos becos e vielas estreitas, o que facilita a fuga dos criminosos. Além dos casos relatados acima, os moradores também contam que a rua vem sendo alvo de diversas tentativas de assalto, principalmente do mês passado para cá.

"Constantemente a gente vê esse tipo de situação. As vítimas geralmente são trabalhadores que vêm do Terminal da Macaxeira e passam pela rua rumo à Estrada do Arraial para trabalhar. Normalmente passam muito cedo e são abordados por esses criminosos", afirmou outro morador, que também não será identificado.

"Insegurança total"

Para os moradores da região, fica um sentimento de apreensão constante. Um deles, em conversa com a reportagem, contou que tem uma filha que precisa ir para a faculdade todos os dias, de manhã cedo. Em situações do tipo, o coração fica apertado com o medo de que algo do tipo aconteça a ela.

"É uma situação de insegurança total. A gente não vê abordagem policial na área. Acordamos às 5h30 com gritos de 'pega ladrão', e o pessoal fica assustado. Eu mesmo tenho uma filha que acorda cedo para ir para a faculdade e, realmente, você fica refém dessa insegurança. Temos escolas próximas também, então crianças podem ser vítimas disso. Neste mês, essa situação está constante. Se as autoridades não tomarem as providências, esses crimes vão seguir", explicou.

O que dizem as autoridades

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não localizou registro de ocorrência de crimes na área. A corporação, no entanto, reforçou a "importância do registro de Boletim de Ocorrência para que as investigações possam ser realizadas e os casos solucionados".

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para saber como é realizado o policiamento na área e o que poderá ser feito para evitar mais casos do tipo.

Por meio de nota conjunta, foi informado que o 11º Batalhão da PMPE segue realizando rondas ostensivas e desencadeando operações no bairro da Tamarineira "com intuito de inibir a atuação criminosa e garantir a tranquilidade daqueles que residem e transitam na localidade".

O comunicado reforçou, ainda, que a Unidade Militar vem conseguindo reduzir em 6% os Crimes Violentos contra o Patrimônio, na Área Integrada de Segurança que o bairro da Tamarineira faz parte com o emprego de Guarnições Táticas, do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), do Motopatrulhamento e da ciclopatrulha.

"De janeiro a outubro de 2024 foram 2.104 ocorrências contra 2.230 no mesmo período do ano de 2023", pontuou a nota.



O comando do Batalhão frisa a importância da população local e comerciantes prestarem informações sobre as ocorrências nas delegacias e também o registro pelo 190. A SDS dispõe, também, de serviço próprio para denúncia anônima, por meio de sua Ouvidoria, através dos números 181 ou 0800.081.5001.



Confira a nota conjunta completa:

A Polícia Militar, através do 11º Batalhão, informa que tomou conhecimento da ação, pela imprensa, e segue realizando rondas ostensivas e desencadeando operações no bairro da Tamarineira, com intuito de inibir a atuação criminosa e garantir a tranquilidade daqueles que residem e transitam na localidade.

Com o emprego de Guarnições Táticas, do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), do Motopatrulhamento e da ciclopatrulha (algumas das modalidades operacionais que atuam no bairro, através da Operação Visibilidade), a Unidade Militar vem conseguindo reduzir em 6% os Crimes Violentos contra o Patrimônio, na Área Integrada de Segurança que o bairro da Tamarineira faz parte. De janeiro a outubro de 2024 foram 2.104 ocorrências contra 2.230 no mesmo período do ano de 2023.

O comando do Batalhão se coloca à disposição e reforça com a população local e comerciantes, a importância de serem prestadas informações sobre as ocorrências nas delegacias e também o registro pelo 190. A partir desses registros são feitas análises de dados, decorrentes das ocorrências na área, com intuito de direcionar o planejamento para a intensificação do policiamento no local, a fim de reprimir ou inibir novas práticas delitivas.

A SDS dispõe, também, de serviço próprio para denúncia anônima, por meio de sua Ouvidoria, através dos números 181 ou 0800.081.5001. O cidadão pode denunciar quaisquer crimes, que serão apurados pelos órgãos policiais competentes. A ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer município do Estado, o número não é identificado e o sigilo absoluto é garantido.

