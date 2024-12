Ciclista é atropelado por motorista de carro na Iputinga, Zona Oeste do Recife

A- A+

Um ciclista foi atropelado por um motorista de carro em um cruzamento no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, na terça-feira (23).

Imagens de câmera de segurança do local mostram o momento do sinistro. O ciclista passa pela rua de maneira tranquila e, quando se prepara para atravessar o cruzamento para acessar outra via. Ao parar para identificar se algum veículo ia passar, ele é surpreendido por um carro, que, pelas costas, o atropela.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado ao local às 6h13 da terça, o homem, de 26 anos, foi encaminhado para a Upa da Caxangá, na Zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

Também não há informações sobre o condutor do carro. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber se a corporação recebeu ocorrência do caso. Até a última atualização da matéria, não houve retorno. O canal segue aberto.



Já a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) afirmou que foi acionada para a ação e finalizou a ocorrência no local.



Insegurança para ciclistas

Ciclista no Recife. - Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

O caso chega como mais uma estatística de insegurança para ciclistas no Recife, que, em 2023, morreram mais em sinistros de trânsito na capital do que motoristas de veículos de quatro rodas - 7% contra 4%, respectivamente. É o que aponta o Relatório Preliminar de Segurança Viária da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU). Ao todo, 10 condutores de bicicleta morreram no período, quatro a mais do que pessoas que trafegavam pelas vias da capital em carros, ônibus ou caminhões.

Os dados do levantamento, feito em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), apontam também um crescimento em casos absolutos com relação ao ano anterior. No Relatório de Segurança Viária de 2022, 7% das 105 mortes registradas foram de ciclistas, com sete óbitos. O percentual era, inclusive, menor que o de vítimas fatais em sinistros envolvendo carros, que deixou 13 mortos no período (13%) do total.



Somente neste ano, dois sinistros chamaram muita atenção por resultarem em dois óbitos de condutores de bicicleta no mesmo dia, em horários parecidos, nos bairros de Parnamirim e Beberibe, na Zona Norte do Recife. Um deles andava de bicicleta no cruzamento das ruas Compositor Vinicius de Moraes e Uriel de Holanda, a cerca de 50 metros da Praça da Convenção, quando houve a colisão com um ônibus. No outro sinistro, um homem de 46 anos foi atingido por um micro-ônibus complementar, na rua João Tude de Melo, nas proximidades do restaurante Guaiamum Gigante, e também não resistiu.

Em ambos casos, o envolvimento de ônibus nos sinistros com ciclistas também chamam atenção. De acordo com o gerente-geral da CTTU, é observado que motoristas, por estarem em uma altura elevada na plataforma do veículo, têm a visão da bicicleta obstruída. A estratégia da autarquia é realizar campanhas de conscientização.

De acordo com a CTTU, questões como excesso de velocidade, desatenção e não cumprimento das normas de trânsito são as principais causas de sinistros do tipo. Além disso, questões como a implementação de mais malhas cicloviárias pela cidade são temas debatidos e cobrados.

Por meio de nota, a CTTU também afirmou que, entre 2014 a 2024, a malha cicloviária da capital passou de 24 km para 195,5 km, um incremento de 716%.

“A CTTU informa que está em fase de estudos para implantação e conexões de novas rotas cicloviárias pela cidade. Vale ressaltar que a Prefeitura do Recife é a gestão que mais cumpriu o que está previsto no Plano Diretor Cicloviário, pactuado pelo Governo do Estado e outras cidades da RMR”, disse a autarquia.

