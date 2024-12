A- A+

recife Bazar solidário do Unificados Pop Rua acontece neste sábado (7), no Recife, para arrecadar recursos Ação social acontece na sede da Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco (Abanfare), em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, a partir das 9h

Um bazar solidário do coletivo Unificados pela População em Situação de Rua está marcado para este sábado (7), na sede da Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco (Abanfare), em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. O ponto fica aberto das 9h às 17h.

O objetivo da ação é arrecadar recursos para as atividades do grupo, que há anos atende a população em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade social na Região Metropolitana do Recife. O bazar oferece produtos novos e usados com preços acessíveis. Parte do valor arrecadado também será destinado para a ronda especial de Natal.

"Esse bazar solidário é essencial para garantir a continuidade das nossas ações. A arrecadação ajudará a manter nossa sede e financiar a entrega de refeições, atendimentos médicos e ações que impactam diretamente a vida dessas pessoas", afirmou a dentista e voluntária do projeto, Catarina Lago.

Uma das ações beneficiadas pelo bazar está marcada para o dia 18 de dezembro, com a distribuição de 500 refeições em um único dia para pessoas em situação de rua do Recife e cidades vizinhas, como Olinda. Com isso, no momento, toda ajuda é bem-vinda.

“Neste mês, precisamos de ainda mais ajuda, para tentar proporcionar um fim de ano com mais dignidade para essas pessoas”, complementa.

Além da ajuda que pode ser feita por meio da compra de itens do bazar, o coletivo também está recebendo doações em dinheiro, alimentos - especialmente proteínas para o preparo das refeições - e materiais descartáveis para a ronda natalina. Os interessados em ajudar podem entrar em contato diretamente por meio do @unificadospsr, perfil no Instagram.

Além de refeições, o Unificados Pop Rua oferece assistência jurídica, atendimentos de saúde, higiene pessoal e atividades de capacitação. O espaço, localizado no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife, também funciona como ponto de encontro para os mais de 50 projetos que compõem o coletivo.

Serviço:

Bazar Solidário do Coletivo Unificados Pop Rua - 5ª edição

Data: Sábado, 7 de dezembro, das 09h às 17h

Local: Abanfare – Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4766, ao lado do Armazém Coral



