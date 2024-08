Incêndios florestais e grandes inundações: França, Áustria e Turquia enfrentam desastres naturais

A- A+

Fortes chuvas atingiram regiões alpinas da Áustria e deixaram partes da capital do país, Viena, inundadas neste fim de semana.



Na província de Herault, na França, um incêndio destruiu 65 hectares de uma área florestal devido ao calor intenso, na tarde deste domingo. Já na Turquia, bombeiros conseguiram controlar dois grandes incêndios, que estavam ativos desde a última quinta-feira, na província costeira de Izmir e na província norte de Bolu.



No oeste da Áustria, por exemplo, torrentes rápidas de água lamacenta varreram carros pela estação de esqui de St. Anton, enquanto chuvas recordes atingiram partes de Viena, segundo a emissora estatal ORF.

A subestação Hollabrunn e a sede do Corpo de Bombeiros da cidade também foram inundadas. Ainda de acordo com a ORF, ocorreram vários acidentes de trânsito e, até o momento, cinco pessoas ficaram feridas.

"Fortes tempestades causaram grandes danos em muitas partes da Áustria", escreveu o chanceler federal da República da Áustria, Karl Nehammer, no X.

Grande inundação em meio à chuvas torrenciais em Sankt Anton Arlberg, Tirol, Áustria hoje.



Cerca de 300 bombeiros foram mobilizados para controlar o incêndio que destruiu 65 hectares de uma floresta na província de Herault, na França, neste domingo.



De acordo com a empresa de rádio e televisão da Turquia, TRT, o incêndio foi controlado, mas as autoridades advertiram que o risco poderia aumentar devido às altas temperaturas.

Na Turquia, bombeiros conseguiram controlar dois grandes incêndios florestais que estavam ativos por três dias. Segundo o Ministro Florestal, vários outros incêndios por todo o país também devem ser extintos em breve.



Segundo a CNN, as chamas na província costeira de Izmir e na província norte de Bolu começaram na quinta-feira à noite e, desde então, os bombeiros têm trabalhado para contê-las.

Outros incêndios florestais no distrito de Menderes, em Izmir, e nas províncias ocidentais de Aydin, Manisa e Usak, assim como na província norte de Karabuk, ainda estão ativos. Aviões, helicópteros e outros veículos foram designados para apagar as chamas.



Além disso, autoridades turcas alertaram sobre um alto risco de novos incêndios florestais no norte e oeste da Turquia pelos próximos dias devido às altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes.

Várias partes da Turquia, especialmente suas regiões costeiras, foram devastadas por incêndios florestais nos últimos anos, à medida que os verões se tornaram mais quentes e secos, o que os cientistas atribuem às mudanças climáticas.

Incêndio florestal deixou mortos e feridos na Turquia

Em junho deste ano, onze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um incêndio florestal que atingiu uma zona rural localizada entre as cidades de Diyarbakir e Mardin , na Turquia, e causou também a morte de centenas de animais.

Os moradores de Koksalan, uma das cidades mais afetadas, informaram que perderam metade de suas mil cabras e ovelhas. Muitos dos restos queimados dos animais podiam ser vistos ao longo da estrada.

