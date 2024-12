A- A+

Cidade Focos de incêndio são registrados perto da Via Mangue, na Zona Sul do Recife Causa ainda é desconhecida

Três focos de incêndio foram registrados na tarde desta quarta-feira (4), às margens da Via Mangue, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local, e a causa ainda é desconhecida.

Nas imagens enviadas à reportagem da Folha de Pernambuco, é possível identificar vários focos de incêndio ambiental na margem direita da pista (no sentido Boa Viagem). Uma extensa cortina de fumaça se espalha mangue adentro.

Incêndios foram registrados da margem oposta ao Parque Aeroclube | Foto: Cortesia

Até o momento do registro desta reportagem, o Corpo de Bombeiros não divulgou nota sobre o ocorrido.

Em atualização

