Índia: 27 pessoas morrem esmagadas em encontro religioso

Ao menos 27 pessoas morreram esmagadas pela multidão durante uma manifestação religiosa hindu no norte da Índia, disse um funcionário dos serviços médicos nesta terça-feira (2).

"Temos 27 corpos até agora (...) e os corpos continuam chegando", disse à AFP Ram Mohan Tiwari, alto funcionário dos serviços médicos no estado de Uttar Pradesh.

Uma grande multidão havia se reunido para celebrar a divindade hindu Shiva na cidade de Hathras, cerca de 140 quilômetros a sudeste de Nova Délhi.

Segundo o médico Umesh Kumar Tripathi, os mortos são 25 mulheres e dois homens.

Stampede at religious event in Hathras

27 deaths reported

15 women and children injured

A stampede broke out at a religious gathering in Uttar Pradesh’s Hathras on Tuesday, resulting in the deaths of 27 people.The religious event for Lord Shiva was held in Ratibhanpur. As the… pic.twitter.com/yxyW9lDL8Y