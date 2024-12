Índia lança foguete para missão de acoplamento espacial

A- A+

A Índia lançou nesta segunda-feira um foguete carregando duas pequenas naves para um teste de acoplamento espacial, um passo crucial para seus planos de construir uma estação espacial e realizar uma missão lunar tripulada.

"Esta missão é vital para o futuro espacial ambicioso da Índia", afirmou Jitendra Singh, ministro indiano de Ciência e Tecnologia, em comunicado anterior ao lançamento, que foi transmitido ao vivo pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês).

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou no ano passado planos para enviar um homem à Lua até 2040.

O foguete PSLV-C60, que decolou na tarde de segunda-feira do centro de lançamento em Sriharikota, uma ilha no leste do país, transportava dois satélites de 220 kg cada. A missão foi batizada de SpaDeX pela ISRO.

"PSLV-C60 lança com sucesso SpaDeX e 24 cargas úteis", declarou a agência espacial indiana em comunicado.

A missão tem como objetivo "desenvolver e demonstrar a tecnologia necessária para o encontro, acoplamento e desacoplamento de duas pequenas naves espaciais", acrescentou a nota.

Essa tecnologia é considerada fundamental para "futuros voos espaciais tripulados e missões de manutenção de satélites".

A missão exige um "encontro de precisão", no qual será necessário manobrar os satélites em órbita terrestre a uma velocidade de 28.800 km/h. Antes do acoplamento, a velocidade relativa será reduzida para 0,036 km/h, permitindo que ambas as naves "se fundam em uma única unidade no espaço", explicou a ISRO.

Com um orçamento espacial relativamente modesto, a Índia avança cada vez mais em direção aos padrões das grandes potências espaciais globais.

"Com esta missão, a Índia está a caminho de se tornar o quarto país do mundo a desenvolver tecnologia de acoplamento espacial", após Rússia, Estados Unidos e China.

Em agosto de 2023, a Índia pousou uma nave não tripulada na Lua, um feito até então alcançado apenas por essas três nações.

Veja também

Futebol Ônibus: conselho aprova reajuste e tarifa do Grande Recife passa para R$ 4,28