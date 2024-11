A- A+

SpaceX SpaceX aborta captura de foguete em novo lançamento teste da Starship e opta por pouso no oceano Manobra complexa, que deverá tornar este foguete totalmente reutilizável, foi bem sucedida pela primeira vez durante o voo teste anterior, realizado no mês passado

O megafoguete Starship, desenvolvido pela SpaceX, decolou nesta terça-feira em Boca Chica, no Texas, para um novo voo de teste, na presença do chefe da empresa, Elon Musk, e do presidente eleito, Donald Trump.

Após o lançamento, a SpaceX abortou uma tentativa de capturar o impulsionador do primeiro estágio do Starship nos "braços mecânicos" de sua torre de lançamento, optando por um pouso no oceano. O lançamento foi transmitido ao vivo.

Esta manobra complexa, que deverá tornar este foguete totalmente reutilizável, foi bem sucedida pela primeira vez durante o voo de teste anterior, no mês passado.

Trump e Musk demonstraram a sua nova proximidade durante este sexto teste do maior e mais poderoso foguete do mundo, destinado a viagens à Lua e a Marte. Elon Musk apoiou a campanha presidencial de Donald Trump com dezenas de milhões de dólares.

