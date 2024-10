A- A+

TECNOLOGIA SpaceX se prepara para capturar foguete mais poderoso da história com enormes braços robóticos A torre de lançamento vai "pegar" o foguete no ar com um par de braços mecânicos e colocar de volta na plataforma de lançamento, um elemento chave para permitir a reutilização rápida do veículo

A SpaceX anunciou que está se preparando para lançar o foguete Starship, em seu quinto voo de teste integrado, a partir de 13 de outubro, dependendo da aprovação regulatória. A nova missão tentará retornar o foguete Super Heavy ao local de lançamento da Starbase, em Boca Chica, Texas. Isso permitirá que a torre de lançamento "pegue" o foguete com um par de braços mecânicos e o coloque de volta na plataforma de lançamento, um elemento chave dos planos de longo prazo da SpaceX para permitir a reutilização rápida do veículo.

Segundo a empresa afirmou em comunicado, milhares de critérios distintos dos veículos e da plataforma devem ser atendidos antes de uma tentativa de retorno e captura do propulsor Super Heavy, o que exigirá sistemas saudáveis no propulsor e na torre e um comando manual do Diretor de Voo da missão.

Se esse comando não for enviado antes da conclusão da queima do propulsor, ou se as verificações de saúde automatizadas mostrarem condições inaceitáveis com o Super Heavy ou a torre, o propulsor assumirá uma trajetória padrão que o levará a uma queima de pouso e a uma queda suave no Golfo do México.

No estágio superior, o voo será semelhante ao quarto teste, realizado em junho, com a nave Starship seguindo uma trajetória suborbital com o objetivo de uma queda controlada no Oceano Índico.

Em uma reunião do Comitê de Ciências Biológicas e Físicas no Espaço das Academias Nacionais, Bill Gerstenmaier, vice-presidente da SpaceX para confiabilidade de construção e voo, expressou otimismo sobre a possibilidade de o foguete voltar e ser capturado pela torre de lançamento. “Pouscamos com meio centímetro de precisão no oceano” no voo anterior, disse ele, “então achamos que temos uma chance razoável de voltar para a torre.”

O cronograma do lançamento parece antecipar o que previa anteriormente a Administração Federal de Aviação (FAA), que havia informado anteriormente à SpaceX, e declarado publicamente, que não estaria pronta para emitir uma licença de lançamento até o final de novembro, citando mudanças no perfil da missão em relação aos voos anteriores. Isso gerou críticas da empresa e de seu CEO, Elon Musk, além de grupos do setor e apoiadores no Congresso.

Um funcionário da FAA afirmou em setembro que o cronograma da licença de lançamento do Starship estava sendo guiado por uma revisão ambiental, um processo que requer coordenação com outras agências.

A FAA observou que a SpaceX forneceu informações apenas em meados de agosto sobre como as mudanças no perfil de voo resultaram em impactos ambientais que "abrangem uma área maior do que a anteriormente analisada".

