EUA Inflação nos EUA sobe em outubro para 2,3% em 12 meses, segundo o índice PCE Esta medida, preferida pelo Federal Reserve, é fundamental para as decisões de política monetária do banco central

A inflação nos Estados Unidos subiu em outubro, para 2,3% em 12 meses face a 2,1% em setembro, em linha com o que o mercado esperava, segundo o índice PCE publicado nesta quarta-feira (27) pelo Departamento de Comércio.

Esta medida, preferida pelo Federal Reserve, é fundamental para as decisões de política monetária do banco central. Na medição mês a mês, a inflação foi de 0,2%, também em linha com as variações do mercado.

