Acidente com BMW Influencer Vitor Belarmino, que atropelou e matou recém-casado, está há 9 dias foragido Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, havia se casado horas antes do atropelamento em 13 de julho

A Polícia Civil do Rio segue fazendo diligências para tentar localizar o paradeiro do influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, suspeito de atropelar e matar um homem que atravessava a Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na noite do dia 13 de julho.



Nas redes sociais, o suspeito — que está há nove dias foragido da Justiça após ter o pedido de prisão decretado por fugir sem prestar socorro à vítima — se apresentava como Vitor Freestyle, acumulava 280 mil seguidores e expunha os dizeres "abençoado por Deus".

A vítima, o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 41 anos, estava do lado da esposa, Bruna Villarinho Kikuta, de 38, com quem tinha se casado horas antes de sofrer o acidente.







O atropelamento ocorreu por volta das 23h30, em frente ao hotel onde eles passavam a lua de mel, no Recreio, Zona Oeste do Rio.



Vitor Belarmino fugiu do local do atropelamento sem prestar socorro, segundo testemunhas. Seu veículo, uma BMW, foi apreendido no dia seguinte pela polícia. Durante a perícia, os agentes encontraram manchas de vinho no carpete do carro e taças de vidro quebradas.

Com a repercussão do caso, o perfil do Instagram foi deletado. Na página, ele compartilhava com os seguidores fotos de viagens internacionais e imagens dos eventos que fazia jogando futebol freestyle, modalidade em que um jogador equilibra a bola em várias as partes do corpo ou faz outras jogadas improvisadas. O Disque Denúncia divulgou cartaz em que pede informações sobre o paradeiro de Vitor. Central de atendimento/Call Center: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.

BMW com multas e IPVA atrasado

A BMW do influenciado Vitor Belarmino tem placa registrada em São Paulo e acumula dívidas e infrações. Por meio de consulta pública no site do Detran do estado, verifica-se mais de R$ 44 mil de IPVA em atraso e 21 multas vencidas, num total de aproximadamente R$ 6 mil, entre novembro de 2020 e maio de 2024. O último licenciamento foi feito em 2020.

O veículo está registrado em nome diferente ao do influenciador, suspeito do crime. No entanto, o GLOBO apurou que, no dia 30 de janeiro de 2021, o então proprietário fez uma comunicação de venda ao Detran. A partir desta data, caberia a Vitor Belarmino transferir o documento para seu nome, o que nunca aconteceu — de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a regularização do cadastro deve ser feita no prazo de 30 dias.

O antigo dono comprou o carro em 2020. Até o vender para Vitor, foi multado 14 vezes em São Paulo. Já no Rio, são sete registros de infração de março de 2022 a maio de 2024, entre elas, por dirigir acima da velocidade permitida, na contramão, avançar sinal vermelho, dirigir com carteira de motorista vencida e sem licenciamento do veículo.

Velocidade acima do permitido

Segundo a polícia, Vitor dirigia o carro em uma velocidade acima do permitido na via. O impacto da batida foi registrado por câmeras de segurança. Dentro do carro estavam ainda cinco mulheres que confirmaram aos agentes que o influencer estaria conduzindo o conversível.

Outras testemunhas que estavam no local contaram ter visto o corpo de Fábio ser projetado para dentro do conversível. Além disso, ainda de acordo com relatos, a vítima foi retirada do veículo pelas passageiras, enquanto o carro ainda estava em movimento. Depois que o corpo caiu no chão, Vitor teria fugido. Fábio morreu no local. Ele deixa em filho de 16 anos.

'Casamento dos sonhos'

Fábio Kikuta casou-se com Bruna Villarinho em um sítio na Ilha de Guaratiba, também na Zona Oeste, horas antes do atropelamento. Em uma das fotos do casamento, ele aparece emocionado vendo a noiva ler os votos. A cerimônia foi filmada desde os preparativos. A publicitária Carol Marinho, que fez a produção audiovisual do casamento, disse ao Globo que o casal estava feliz por realizar "o casamento dos sonhos

— Foi um dos casamentos mais lindos que já produzi. Lamento muito o que tenha ocorrido— afirmou a empresária ao Globo.

O corpo de Fábio Toshiro Kikuta foi sepultado na última segunda-feira, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. O fisioterapeuta foi velado na capela A do local, e a cerimônia durou cerca de três horas. Depois, os parentes, que não quiseram conversar com a imprensa, seguiram em cortejo com flores e orações.

Amigos e familiares da vítima se reuniram do lado de fora da capela para prestar as últimas homenagens. Muito abalada, a noiva de Fábio, Bruna Villarinho, precisou ser amparada. Ao colocar uma coroa de flores no caixão, a enfermeira clamou por justiça.

— A gente vai achar, meu amor, quem fez isso com você — disse Bruna, aos prantos, no dia do velório.

Em nota encaninhada ao Globo, a defesa de Vitor, afirmou que ele “não estava alcoolizado e que estava dentro da velocidade permitida”. Disse também que irá provar no inquérito que foi um acidente e que Vitor não teve culpa na morte da vítima, e que ele “chegou a parar o veículo mais à frente, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque no momento, sem reação, e teve medo de linchamento porque viu que populares começaram a se aglomerar no local”. A defesa não se pronunciou a respeito da situação irregular do carro.

