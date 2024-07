A- A+

MORTE DE NOIVO Jovens que estavam em BMW que atropelou noivo deixaram local em carro de app sem prestar socorro Eram cinco caronas no carro com Vitor Vieira Belarmino, que é considerado foragido da Justiça; no carro do rapaz, a polícia encontrou manchas de vinho e taças quebradas

As cinco passageiras que estavam na BMW conduzida pelo influencer Vitor Belarmino no momento em que o fisioterapeuta Fábio Kikuta foi atropelado, na noite de sábado, disseram à polícia ter saído do local do acidente por carro de aplicativo, mas sem prestar socorro.

As jovens, que têm entre 20 e 19 aos, alegaram aos agentes que por estarem "em estado de choque", decidiram ir embora para casa. Em depoimento, elas contaram ainda que chegaram a passar em frente ao local da batida e que "ao verem uma grande movimentação, acreditavam que alguém já tivesse acionado os bombeiros".

Uma das testemunhas, de 20 anos, conhecida de Vitor, narrou à polícia que ela e as amigas comemoravam seu aniversário em um condomínio perto da praia, no Recreio dos Bandeirantes, quando por voltas 23h decidiram dar uma volta na orla no carro do influenciador.

Foi neste momento, segundo a testemunha que estava no banco do carona, que Vitor "ao tentar desviar de um carro" teria acertado o casal que atravessa a Av. Lúcia Costa, no Recreio. A jovem afirma ainda que o corpo do fisioterapeuta, com o impacto da batida, chegou a ser projeto para dentro do carro, caindo em sua direção.

A amiga do influenciador negou que ele estivesse andando em alta velocidade. E não confirmou à polícia se Vitor teria feito uso de bebida alcoólica antes de dirigir. Aos agentes, a jovem apenas narrou que chegou a trocar mensagens com Vitor, que alegou "estar procurando um advogado, sem dizer para onde iria".

