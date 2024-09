Inmet emite alerta de perigo para tempestade em SP, SC, PR e MS

A- A+

Partes de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso estão em alerta de perigo para tempestade. O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado, 14, e se estende até domingo, 15.

De acordo com o Inmet, há risco de chuvas de 30 até 60 mm/h, ventos intensos (de 60 a 100 km/h), queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O alerta laranja vale para praticamente todo o Estado do Paraná, e a parte norte catarinense além do Vale do Itajaí. Em SP, estão em risco o litoral sul e a região que engloba Presidente Prudente e Assis. No MS, os trechos sudoeste e leste.

Partes do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso estão em alerta de "perigo potencial" para tempestade. O aviso também expira no domingo.

Veja também

