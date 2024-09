A- A+

Serviço gratuito Inscrições para casamento coletivo gratuito no Recife estão abertas; confira detalhes A Universidade Estácio Recife arcará com todos os custos, desde taxas de inscrições a decoração, bolo, filmagem e mais

O Centro Universitário Estácio Recife está com 50 vagas abertas para inscrições em casamento coletivo gratuito, até o dia 11 de outubro.

Os casais interessados em participar da cerimônia de casamento deverão se inscrever pessoalmente no Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O espaço fica no campus universitário da Estácio da avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1678, no bairro da Madalena.

As inscrições são feitas a partir da entrega das documentações necessárias, de acordo com o estado civil dos indivíduos.

Solteiros: certidão de nascimento original e atualizada, RG, CPF, comprovante de residência de ambos (podendo estar em nome dos pais) e RG e CPF de duas testemunhas;

Divorciados: certidão de casamento com averbação do divórcio, cópia da sentença, RG, CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas;

Viúvos: certidão de casamento com anotação do óbito, cópia da certidão de óbito, RG, CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.

O evento é promovido pelo curso de Direito da instituição e será realizado no Compaz Ariano Suassuna, no dia 18 de novembro.

A iniciativa é para casais residentes nos bairros da Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Cordeiro e Ilha do Retiro. Para garantir a participação, é necessário que pelo menos um dos cônjuges resida em um dos bairros citados.

O objetivo da ação é formalizar a união civil de casais que desejam oficializar o matrimônio, mas não têm recursos financeiros para arcar com as taxas e despesas tradicionais do processo.

A cerimônia terá uma estrutura completa com decoração, fotografia e filmagem, além de bolo, doces e surpresas preparadas pelos alunos e professores da Estácio Recife, que prometem garantir um momento inesquecível para os noivos.

