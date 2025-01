A- A+

Memória Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano celebra 163 anos nesta terça (28) Solenidade, que será realizada no auditório do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, irá reunir sócios, amigos e representantes da sociedade civil numa cerimônia que também celebra os 371 anos da Restauração Pernambucana

Nesta terça-feira (28), dia em que completa 163 anos de fundação, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) irá realizar uma Sessão Magna comemorativa aberta ao público, a partir das 19h, no auditório da sua sede, no bairro da Boa Vista, no Recife.

A solenidade irá reunir sócios, amigos e representantes da sociedade civil numa cerimônia que também celebra os 371 anos da Restauração Pernambucana – evento que expulsou os invasores holandeses do território pernambucano, em 1654.

Durante o último ano, o IAHGP esteve empenhado em realizar melhorias na estrutura física do prédio onde funciona para melhor acondicionar o acervo e proporcionar uma experiência imersiva para os visitantes.

Esse processo inclui a reestruturação do Museu do IAHGP, que pretende construir em cada ambiente uma linha narrativa que permita ao visitante se situar no tempo histórico ao qual ele está sendo apresentado.

“Estamos trabalhando em etapas para que, em breve, todas as salas do museu possam ser reabertas, mostrando o acervo de valor singular que preservamos no Instituto”, compartilha o historiador Dirceu Marroquim.

Dirceu é sócio do instituto e integrante da comissão responsável pela reestruturação do museu. Ele será o orador da noite na Sessão Magna comemorativa.

Reaberturas

Em julho de 2024, durante as comemorações do bicentenário da Confederação do Equador, uma primeira sala foi reaberta à visitação: a Sala da Restauração, que compila itens do acervo relacionados ao período da ocupação holandesa e à Guerra da Restauração.

Na próxima terça (28), um outro módulo será inaugurado: a Sala das Revoluções, que reúne peças referentes ao período do ciclo revolucionário em Pernambuco, abordando os eventos ocorridos em 1817 (Revolução Pernambucana), 1821 (Convenção de Beberibe) e 1824 (Confederação do Equador). A previsão é de que o Museu do IAHGP esteja completamente reaberto ao público em fevereiro.

A atual presidente do IAHGP, Margarida Cantarelli, compartilha o desejo de ver o Museu do Instituto reaberto à visitação pública para receber de forma acessível e didática estudantes, turistas e pesquisadores.

“As intervenções e obras previstas para serem concluídas em 2024 se estenderam por conta de entraves burocráticos que dificultaram o acesso aos recursos necessários. Estamos confiantes de que, com o cumprimento dessas exigências, iremos finalizar as obras para a ampliação da estrutura física do prédio”, explica. A presidente do IAHGP, Margarida Cantarelli | Foto: Keila Castro/Divulgação

Com o fim dessas intervenções, o IAHGP ganhará espaço para acomodar a reserva técnica do museu e finalizar a reestruturação que irá permitir uma nova experiência de expografia, beneficiando a exibição das peças e a comunicação com o público.

“É importante que a história de Pernambuco esteja permanentemente acessível e não apenas restrita às comemorações de datas importantes como ocorreu com os eventos celebrativos do Bicentenário da Confederação do Equador. A história de Pernambuco é permanente”, reforça a presidente.

Novos associados

A Sessão Magna vai empossar 12 novos associados nas categorias efetivos, honorários e correspondentes. São profissionais cujo trabalho contribui de forma relevante e efetiva para a preservação da história e o desenvolvimento das ciências que integram as áreas de atuação do instituto.

Entre eles, está o novo sócio efetivo, Mário Muniz. Graduado em Direito e Medicina, Muniz atua como auditor da Receita Federal e herdou do pai, historiador cearense que foi membro do IAHGP, Limerio Moreira da Rocha, o interesse por história.

“Para mim, é uma honra integrar o seleto grupo de sócios do IAHGP. Meu pai tinha imenso orgulho em fazer parte desta família, cultivando em mim o respeito e a admiração por todos que se dedicam a defender a cultura e o patrimônio pernambucanos. Não se constrói o futuro sem os alicerces do passado: resgatar, preservar e difundir são essenciais. Espero estar à altura da nobre tarefa”, diz ele.

Conheça os novos sócios do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano que serão empossados na solenidade:

Associado Efetivo:

1. Mário Monteiro Muniz Filho: graduado em Direito e em Medicina pela UFPE, atua como auditor da Receita Federal do Brasil.

Associados Honorários:

1. Adilson Agrícola Nunes: juiz de Direito aposentado e consultor jurídico;

2. Bruno Almeida de Melo: graduado em Turismo pela UFPE, é especialista em Gestão Ambiental e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPE;

3. Débora Assis Mendes: formada em Educação Artística pela UFPE, é especialista em conservação e restauração de bens culturais móveis e integrados, e desenvolve projetos de preservação de acervos raros e históricos;

4. Flávio José Gomes Cabral: licenciado em História, é professor e Mestre e Doutor em História pela UFPE;

5. Josemary Pereira Borba: natural de Goiana (PE), é especialista em Educação Infantil e Recursos Humanos para a educação e atua como consultora pedagógica;

6. Luanna Maria Ventura dos Santos Oliveira: licenciada em História pela UFRPE, é Mestre em História Social da Cultura Regional pela mesma instituição e Doutora em História pela UFPE.



Associados Correspondentes:

1. Flávio Emanuel Lopes Leandro Furtado: graduado em Direito pela Universidade Regional do Cariri (URCA), foi diretor de Cultura do Município de Bodocó/PE (2021) e atua como professor universitário;

2. Johny Santana de Araújo: licenciado em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF);

3. Júlio Caio César Rodrigues Vasconcelos Sobrinho: bacharel em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e Mestre em Direito Público pela mesma instituição, é especialista em História de Alagoas (IFAL) e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de

Alagoas (IHGAL);



4. Júlio Lima Verde Campos de Oliveira: engenharia civil pela Escola Politécnica de Pernambuco, é pesquisador associado do Centro de Estudos e Pesquisa de História Militar do Exército. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Militar e é sócio efetivo do Instituto do Ceará;

5. Maria do Socorro Barros y Durán: historiadora, professora, escritora e pós-graduada em Literatura Brasileira. Foi uma das fundadoras da Academia de Letras de Palmares, bem como de diversos movimentos e ações culturais e artísticos na região da Mata Sul pernambucana.

Visitas

A visitação ao Museu do IAHGP está temporariamente suspensa por conta das obras em curso na instituição e serão retomadas em breve. Pesquisadores e estudantes podem ter acesso a diversos livros e documentos históricos através de atendimento presencial exclusivamente aos sábados pela manhã ou consultas pelo e-mail [email protected].

Sobre o IAHGP

O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano é uma instituição centenária da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 28 de janeiro de 1862, no Recife, por um grupo de cidadãos preocupados em preservar e divulgar a história de Pernambuco.

É o mais antigo instituto histórico estadual do Brasil, e a segunda instituição dedicada à história no País, depois apenas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

O patrimônio do IAHGP é dividido em três grandes áreas: museológica, documental e bibliográfica-hemeroteca. O acervo museológico do IAHGP é bastante diverso e reúne telas e retratos de figuras importantes da história de Pernambuco, além de uma vasta coleção de objetos decorativos e utilitários pertencentes às antigas famílias pernambucanas.

Acervo

Umas das peças mais importantes do acervo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano é o marco divisório das capitanias de Pernambuco e Itamaracá, assentado pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira, em 1535.



A biblioteca contém cerca de 21 mil volumes editados entre os séculos 17 e 21, nas áreas de história, geografia, genealogia, sociologia, literatura, política, arte, arqueologia, engenharia, arquitetura e antropologia, além de obras de ficção e de periódicos editados no Brasil e em vários outros países.

Já a hemeroteca contém periódicos pernambucanos dos séculos 19 e 20, encadernados em vários volumes. Um destaque é o exemplar do ‘Typhis Pernambucano’, editado por Frei Caneca, no início do século 19.

Há também exemplares do jornal "Diário Novo", no qual foi retratada boa parte da história da Revolução Praieira, de 1848. Todo este material vem sendo utilizado por pesquisadores ao redor do mundo, que recorrem ao IAHGP em busca de fontes primárias e bibliográficas.

