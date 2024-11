A- A+

DIVERSIDADE Instituto Boa Vista oferece assistência social gratuita para pessoas LGBTI+ Atendimentos acontecem de segunda à sexta e podem ser agendados através do WhatsApp ou telefone da instituição

O Instituto Boa Vista (IBV) está ampliando suas ações para a população LGBTI+ do Recife e Região Metropolitana.

Em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+, a organização lançou o projeto Cores Vivas – Saúde Mental e Empregabilidade para Pessoas LGBTI+, que oferece atendimentos gratuitos de assistência social.

O objetivo é acolher e informar o público LGBTI+ sobre direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, além de facilitar o acesso a benefícios assistenciais de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa.

Os atendimentos acontecem na sede do IBV, localizada na Rua das Ninfas, nº 84, no bairro da Boa Vista.

Os horários disponíveis são: segundas, terças e sextas-feiras, das 14h às 18h, e quartas e quintas-feiras, das 17h às 21h.

Interessados devem realizar o agendamento pelo telefone (81) 3031-8660 ou via WhatsApp no número (81) 9533-5254.

Além da assistência social, o projeto também oferece acompanhamento psicoterapêutico gratuito para pessoas LGBTI+, uma iniciativa que começou há dois meses.

Segundo o Instituto, essa modalidade de atendimento busca minimizar os impactos da discriminação e promover o bem-estar geral, além de incentivar a autoaceitação e desestigmatizar os cuidados com a saúde mental.

O IBV, que atua na promoção dos Direitos Humanos e da cidadania de populações vulneráveis, especialmente a comunidade LGBTI+ e pessoas idosas, destaca que a demanda por cuidados de saúde mental aumentou significativamente após a pandemia de COVID-19.

Para a organização, oferecer esse tipo de suporte é fundamental para construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária.

A iniciativa Cores Vivas reforça o compromisso do Instituto Boa Vista em criar um ambiente de acolhimento e respeito, onde as pessoas possam acessar seus direitos e buscar qualidade de vida com dignidade.

