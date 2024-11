Instituto Cabanga oferece serviços de cidadania gratuitos em Brasília Teimosa, nesta quinta (28)

A- A+

O Instituto Cabanga vai oferecer, nesta quinta-feira (28), serviços sociais para a Colônia dos Pescadores de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife. A iniciativa é gratuita e será das 9h às 12h. O atendimento será por demanda espontânea no local e por ordem de chegada.

Serviços ofertados

No local, a população vai poder utilizar serviços de saúde, como vacinação de gripe e Covid-19, mamografia, consultas médicas, emissão de cartão do SUS e atendimento odontológico.

Entre os exames, será possível aferir pressão, fazer o HGT (Controle de Diabetes), citologia, além de outras especialidades e também vacinação animal.

Na parte de cidadania, será possível fazer o encaminhamento para emissão de segunda via de documentos, atendimento do Procon, Compesa, Neoenergia, da Defesa Civil e da Secretaria Executiva da Mulher, agendamento do CRAS, consulta do INSS e solicitação do VEM Idoso.



O Instituto Cabanga deve promover ainda corte de cabelo gratuito, massagem, entre outros serviços.

A iniciativa dá início à Ação Comunitária Cabanga, que leva serviços aos bairros do Recife para pessoas que muitas vezes não conseguem ter acesso. O projeto conta com apoio da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, da Prefeitura do Recife, Assembleia Legislativa, Grau Técnico e da Colônia dos Pescadores Z1 (Pina).

"O Instituto Cabanga de Responsabilidade Social tem como objetivo promover o desenvolvimento social e ambiental por meio de ações que beneficiem a comunidade, com foco em projetos de sustentabilidade, inclusão e educação", disse o Instituto.

Com foco de atuação principalmente nas áreas de formação esportiva, preservação ambiental e programas educacionais, o Instituto visa a fortalecer a responsabilidade socioambiental do Cabanga Iate Clube de Pernambuco.



Serviço

Ação Comunitária Cabanga

Data: Quinta-feira (28 de novembro)

Horário: 9h às 12h

Local: Colônia de Pescadores de Brasília Teimosa

Endereço: Rua Marechal Hermes - Nº 01 - Brasília Teimosa (Praça São Pedro)

