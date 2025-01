Instituto Federal do Sertão Pernambucano: inscrições pelo Sisu terminam nesta terça-feira (21)

A- A+

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) publicou o edital n.º 1/2025, destinado ao preenchimento de 1.054 vagas nos cursos superiores para o ano letivo de 2025. Para o Campus Petrolina Zona Rural, são ofertadas 130 vagas, com uma novidade: o lançamento do curso de Licenciatura em Filosofia, ampliando as opções de formação para os estudantes da região.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, até esta terça-feira (21), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A seleção será realizada com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro de 2025. Os candidatos não aprovados poderão manifestar interesse em participar da Lista de Espera de 26 a 31 de janeiro de 2025.

As oportunidades no Campus Petrolina Zona Rural são para os seguintes cursos: Bacharelado em Agronomia (30 vagas por semestre, totalizando 60 vagas, sendo nos turnos da manhã ou tarde), Licenciatura em Filosofia (20 vagas, com entrada única, noturno, com aulas no Colégio Dom Bosco) e Tecnologia em Viticultura e Enologia (25 vagas por semestre, totalizando 50 vagas, sendo nos turnos da manhã ou tarde).



As matrículas para os aprovados, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre de 2025, ocorrerão entre 1º e 7 de fevereiro de 2025. O primeiro semestre do ano letivo 2025 no campus Petrolina Zona Rural tem previsão de início no dia 18 de março.



Para mais detalhes sobre as vagas, a distribuição de cotas e os cursos oferecidos, consulte o edital nº 1/2025. Para informações sobre os cursos ofertados pelo IFSertãoPE, acesse o Guia de Cursos.

