ENSINO SUPERIOR Sisu: entenda, passo a passo, como é feita a consulta de vaga Ao todo, são 261.799 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 podem participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para o ensino superior público.

As vagas nas universidades e institutos federais podem ser consultadas até terça-feira (21).

Ao todo, são 261.799 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País, incluindo as mais de 68 mil vagas disponíveis para o Pé-de-Meia das Licenciaturas, que oferta uma bolsa mensal de R$ 1.050 para universitários que escolherem a graduação em uma das áreas de Licenciatura no Sisu.

Para consultar as vagas no Sisu, os candidatos devem seguir o passo a passo:

- Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clique em "Consultar oferta de vagas e notas de corte" (acima de "Tire suas dúvidas sobre o Sisu").

- Filtre a busca por municípios, instituições ou cursos.

- Ao consultar a instituição, será possível analisar todos os cursos e as vagas ofertados. Se optar por consultar o curso, será possível ver todas as instituições em que é possível aplicar. Já por município, será possível ver todas as instituições e cursos naquela cidade.

- Clique no curso de interesse e analise a reserva de vagas e o total de vagas disponíveis. Enquanto as inscrições para o Sisu estiverem aberta, é possível ver também a nota de corte do dia anterior (após o dia 21, a nota de corte será a final).

Podem se inscrever no Sisu os candidatos que não obtiveram zero na prova de redação. A inscrição é gratuita. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro.

Cronograma Sisu 2025

- Inscrição: 17/1 a 21/1

- Chamada regular: 26/1

- Manifestação de interesse na lista de espera: 26/1 a 31/1

- Matrícula: 27/1 a 31/1



