G20 Integrantes da comitiva do Timor Leste foram furtadas na Lapa nas vésperas da cúpula do G20 Crime aconteceu poucas horas antes delas deixarem o Brasil no último domingo. Polícia investiga o caso

Duas integrantes da comitiva do Timor Leste foram furtadas na Lapa, no Centro do Rio, no último domingo. Elas estavam no país após serem convidadas a participar dos eventos que antecederam a reunião da cúpula do G20 nesta semana.

Em postagem nas redes sociais, a ativista Licypriya Kangujam contou sua mãe teve uma corrente de ouro roubada por dois garotos. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá), que investiga o caso.

Segundo o Segurança Presente, elas foram atendidas por uma equipe bilíngue que ouviu o relato das vítimas e as levaram para percorrer algumas ruas do bairro na tentativa de localizar os autores do furto.

"Durante o percurso, elas contaram que viajariam naquela data e não quiseram ir até a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon, fazer o registro, temendo perderem o voo", diz trecho da nota do Segurança Presente.

Elas então foram levadas para a 5ª DP, que fica no Centro do Rio. Na delegacia, elas foram ouvidas e a Polícia Civil informou que faz diligências para identificar os criminosos.

Nas redes sociais, Licypriya Kangujam postou um vídeo em que ela e sua mãe entram na viatura do Segurança Presente muito assustadas. Ela conta que os criminosos fugiram de bicicletas em frente aos policiais.

