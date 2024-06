A- A+

GUERRA Inteligência dos EUA ajudou Israel no resgate aos quatro reféns com vida em Gaza EUA e Reino Unido tem enviado equipes de coleta e análise de inteligência a Israel desde o começo da guerra

Os Estados Unidos forneceram informações sobre os quatro reféns israelenses resgatados em Gaza, antes da bem-sucedida operação de resgate lançada pelas forças de segurança de Israel, neste sábado, de acordo com autoridades em Washington e Tel Aviv, com acesso a informações sobre a colaboração.

Uma equipe de oficiais americanos especializada em recuperação de reféns, enviada a Israel, forneceu informações de inteligência e apoio logístico às forças israelenses, disse um funcionário do governo dos EUA, sem detalhar as atribuições na delicada operação.

Equipes de coleta e análise de inteligência de EUA e Reino Unido estiveram em Israel durante toda a guerra, auxiliando as equipes israelenses em temas relacionados aos reféns, alguns deles cidadãos com dupla-nacionalidade, de acordo com um alto funcionário da defesa israelense, familiarizado com o esforço para localizar e resgatar os reféns.

Dois oficiais da inteligência israelense disseram que os oficiais militares americanos em Israel forneceram algumas informações sobre os reféns resgatados no sábado, mas um deles disse que nem a equipe britânica e nem a americana estiveram envolvidas no planejamento ou execução das operações militares.

Os israelenses, especialistas em resgate de reféns, teriam necessitado de pouco apoio no planejamento tático, mas autoridades americanas e israelenses disseram que a inteligência externa agregou valor à missão.

O Pentágono e a CIA têm fornecido informações recolhidas em voos de drones sobre Gaza, intercepções de comunicações e outras fontes sobre a potencial localização de reféns.



INFORMAÇÕES

Embora Israel tenha a sua própria inteligência, EUA e Reino Unido têm sido capazes de fornecer informações do ar e do ciberespaço que Israel não pode recolher por conta própria, disse o responsável israelense.

Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, comemorou o resgate e referiu-se brevemente à assistência americana.

"Os Estados Unidos apoiam todos os esforços para garantir a libertação dos reféns ainda detidos pelo Hamas, incluindo cidadãos americanos", disse Sullivan em um comunicado. “Isso inclui negociações contínuas ou outros meios”.

Sullivan acrescentou que a proposta de cessar-fogo atualmente discutida pelos negociadores do Hamas, Israel, Egito, Catar e EUA seria a forma de trazer para casa os restantes reféns.

“A libertação de reféns e o acordo de cessar-fogo que está agora em cima da mesa garantiriam a libertação de todos os reféns restantes, juntamente com garantias de segurança para Israel e alívio para os civis inocentes em Gaza”, acrescentou.

Autoridades americanas disseram que o apoio de inteligência a Israel se concentra na localização de reféns e em informações sobre a liderança do Hamas. Em grande medida, isto deve-se ao fato de as autoridades em Washington acreditarem que a melhor forma de persuadir Israel a pôr fim à guerra é recuperar os seus reféns e capturar ou matar os principais líderes do Hamas.

