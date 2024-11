A- A+

CESSAR-FOGO Irã apoia cessar-fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano O Ministério das Relações Exteriores do Irã pediu que o TPI julgue os "criminosos do regime de ocupação", se referindo a Israel

O Irã apoiou o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah do Líbano, o principal parceiro militante de Teerã no Oriente Médio O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, elogiou o cessar-fogo em uma declaração na manhã desta quarta-feira, 27.

Baghaei disse que o Irã ainda busca um cessar-fogo na guerra Israel-Hamas, na Faixa de Gaza, mas abandonou a demanda de que ocorresse simultaneamente ao cessar-fogo no Líbano.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã também pediu que o Tribunal Penal Internacional (TPI) julgue os "criminosos do regime de ocupação", referindo-se a Israel.

O TPI emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant.



Fonte: Associated Press

