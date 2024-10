A- A+

Guerra no oriente médio Irã já tem resposta preparada em caso de ataque israelense Israel afirma que está apresentando uma resposta ao ataque de mísseis iranianos

Teerã já tem um plano de resposta preparado em caso de um ataque de Israel ao território iraniano, informou, neste domingo (6), um meio de comunicação local, citando uma fonte militar.

Na terça-feira, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra o território de Israel, seu segundo ataque direto ao seu arqui-inimigo, depois de um salvamento de mísseis e drones em abril.

A República Islâmica assinalou que o último ataque foi uma represália pelas mortes no Líbano do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de um destacado general iraniano, Abbas Nilforushan, num bombardeio israelense em 27 de setembro.

Israel, por sua vez, afirma que está apresentando uma resposta ao ataque de mísseis iranianos.

"O projeto para a resposta necessária diante de uma ação possível dos sionistas [Israel] está totalmente preparado", indicou a agência de notícias Tasnim, citando uma fonte militar.

“Se Israel agir, não resta dúvida de que o contra-ataque iraniano será eficaz”, acrescentou.

O Irã “possui uma lista de numerosos alvos israelenses”, e a operação de terça-feira “mostrou que podemos destruir qualquer lugar de nosso interesse”, acrescentou a fonte.

O titular da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, anunciou ontem que, “para cada ação, haverá uma ocorrência proporcional e semelhante do Irã, inclusive com mais força”.

Neste domingo, o ministro do Petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, visitou importantes instalações de produção de hidrocarbonetos, que poderiam ser alvo de ataques israelenses.

Durante esta visita, o ministro se reuniu com o general Mohammad Hossein Bargahi, comandante da 4ª região da Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (o exército ideológico do Irã), responsável pela segurança na área.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desaconselhou ontem Israel a atacar as instalações petrolíferas do Irã, um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo.

