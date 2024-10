Kamala diz que EUA manterá 'pressão' sobre Israel por cessar-fogo

Os Estados Unidos não vão reduzir a "pressão" sobre Israel e os países do Oriente Médio para que alcancem um acordo sobre os reféns e um cessar-fogo em Gaza, afirmou a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris em uma entrevista publicada neste domingo (6).

Washington está trabalhando com Israel na ajuda humanitária e "na necessidade de que se chegue a um acordo que liberte os reféns e gere um cessar-fogo. E não vamos deixar de exercer essa pressão sobre Israel e na região, incluindo os líderes árabes", disse Kamala ao programa "60 Minutes" da emissora CBS, segundo trechos de uma entrevista publicada neste domingo.

