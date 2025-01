A- A+

MUNDO Irã e Rússia assinarão 'Acordo Global de Associação Estratégica' No ano passado, Moscou concluiu um tratado de mesmo nome com a Coreia do Norte

A Rússia e o Irã assinarão um "Acordo Global de Associação Estratégica" na sexta-feira (17), durante a visita do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, à Rússia, anunciou o Kremlin nesta segunda-feira (13).

Rússia e Irã estão sob duras sanções ocidentais e estabeleceram laços estreitos em vários setores, inclusive o militar.

O acordo abrange "a cooperação econômica e comercial nas áreas de energia, meio ambiente e questões de defesa e segurança", disse a embaixada iraniana na Rússia na semana passada via Telegram.

No ano passado, Moscou concluiu um tratado de mesmo nome com a Coreia do Norte.

Um dos artigos do acordo, ratificado pelos deputados russos em outubro, prevê "assistência militar imediata" em caso de agressão armada por terceiros países.

As potências ocidentais veem isso como um risco de intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou há quase três anos.

Kiev e várias potências ocidentais acusam a Coreia do Norte de enviar soldados para lutar com o exército russo contra as forças ucranianas. Moscou e Pyongyang não confirmaram nem negaram essas acusações.

O Ocidente também acusa Teerã de fornecer drones explosivos Shahed e mísseis de curto alcance para a Rússia. O Irã rejeita essas acusações.

Pezeshkian e Putin se encontraram pela última vez em outubro, durante a cúpula do Brics em Kazan, sudoeste da Rússia.

Na ocasião, o presidente russo falou sobre uma visita iminente de seu colega iraniano para assinar este acordo de associação, segundo o Kremlin.

A agência de notícias iraniana Tasnim informou no final de dezembro que a visita ocorreria em 17 de janeiro.

Em outubro, Putin elogiou os laços "amigáveis" entre Teerã e Moscou e pediu a consolidação da "dinâmica positiva" de sua cooperação econômica.

A Rússia quer desenvolver um corredor logístico, ferroviário e marítimo entre Moscou, Baku, capital do Azerbaijão, e Teerã.

Irã e Rússia também eram aliados do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, que foi deposto em 8 de dezembro por uma coalizão de rebeldes dominada por islamistas.

Veja também

peru MP peruano interroga Boluarte em investigação sobre sua cirurgia no nariz