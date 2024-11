A- A+

Conflito Irã inicia construção de túnel "defensivo" em Teerã para situações de "emergência" Anúncio, que ocorre em meio a atritos com Israel, não foi claro quanto à finalidade real do local e pode ter diferentes interpretações por conta da língua persa

O Irã iniciou a construção de um túnel "defensivo" integrado na rede de metrô de Teerã para "enfrentar situações de emergência", informaram os veículos oficiais de imprensa nesta terça-feira. O anúncio, que ocorre em um contexto de tensão elevada entre o Irã e Israel, não foi claro quanto à finalidade real do túnel e pode ter diferentes interpretações por conta da língua persa.

— Pela primeira vez no país, está sendo construído um túnel com características defensivas em Teerã — disse Jafar Tashakori, chefe da comissão de transportes do Conselho Municipal, citado pela agência oficial de notícias Irna. — Segue o percurso entre as estações de metrô"Defensores da Saúde" e "Hospital Imam Khomeini" e permite o acesso direto a este centro médico através do túnel.

Ele não forneceu mais detalhes sobre este túnel "defensivo". Em persa, a palavra "defesa" pode ter múltiplos significados: médicos e enfermeiros, por exemplo, são chamados de "defensores da saúde", enquanto os policiais são chamados de "defensores da segurança".

— Esta iniciativa inovadora representa um grande avanço para melhorar a preparação de Teerã para emergências e possíveis crises — acrescentou Tashakori segundo a Sepah News, órgão da Guarda Revolucionária.

O anúncio da construção deste túnel surge em um contexto de crescentes tensões entre Irã e Israel, que atacou instalações militares em território iraniano em 26 de outubro.

Na ocasião, aviões de combate israelenses bombardearam instalações militares iranianas em retaliação a um ataque balístico de Teerã contra Israel em 1º de outubro — que, por sua vez, foi uma resposta pelos assassinatos do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e de um comandante iraniano.

Teerã prometeu resposta "devastadora", e Israel deixou claro que, nesse caso, retaliará com ainda maior contundência e que está em " alto nível de prontidão".

No último sábado, o governo iraniano advertiu Israel sobre o risco de os conflitos em Gaza e no Líbano se espalharem para outras regiões do mundo.

— O mundo deve saber que, se a guerra se espalhar, seus efeitos nocivos não se limitarão ao Oriente Médio — alertou o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, em um discurso transmitido pela televisão estatal. — A insegurança e a instabilidade podem espalhar-se para outras regiões, mesmo muito distantes.

Veja também

Guerra Hamas acusa EUA de ser cúmplice de "guerra genocida" em Gaza