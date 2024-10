A- A+

ATAQUE Irã mantém aeroportos fechados na parte ocidental do país, em prevenção a ataque israelense O País árabe também alertou as companhias aéreas para se prepararem para uma possível atividade militar

O Irã anunciou que os aeroportos na metade ocidental do país, incluindo Teerã e Mehrabad, estão fechados até a quinta-feira, 4, exceto para voos de emergência, como esforços para antecipar um ataque antecipado de Israel.



O Irã também alertou as companhias aéreas para se prepararem para uma possível atividade militar e esperar a interceptação de aeronaves dentro de 100 milhas náuticas do espaço aéreo iraniano que faz fronteira com o Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar e partes dos Emirados Árabes Unidos e Turquia.

A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia emitiu separadamente nesta quarta-feira, 2, um aviso às companhias aéreas, recomendando contra operações no espaço aéreo iraniano até 31 de outubro devido aos "altos riscos".

Paralelamente, enquanto o país se prepara para uma possível resposta israelense, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, liderará uma cerimônia de oração na sexta-feira na grande mesquita de Teerã para homenagear o líder morto do Hezbollah, Hassan Nasrallah.



