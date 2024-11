Irmã reconhece homem desparecido há 25 anos em foto no jornal

A- A+

Um homem da Califórnia, nos Estados Unidos, que desapareceu em 1999, foi encontrado pela irmã neste ano, 25 anos depois, quando ela viu uma foto dele em um artigo online. As informações são da emissora americana CNN.

Após ver a foto na internet, a mulher entrou em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Lassen na última sexta-feira, 22, para dizer que acreditava que um homem apresentado em um artigo online do jornal USA Today era seu irmão desaparecido.



O artigo, publicado em maio, era um apelo para que o público ajudasse a identificar um homem não verbal que foi hospitalizado em Lynwood, Califórnia, após ser encontrado no sul de Los Angeles em 15 de abril.

A mulher não teve o nome divulgado. Ela relatou ao delegado que seu irmão foi dado como desaparecido em 1999 em Doyle, uma pequena cidade da Califórnia, e que ela não tinha tido notícias dele desde então. O delegado então entrou em contato com o hospital citado no artigo online, mas o homem havia sido transferido para outra unidade de Los Angeles em julho.

Segundo a CNN. o delegado então pediu ajuda à Unidade de Pessoas Desaparecidas do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que conseguiu tirar impressões digitais do homem. Foi então confirmado que ele era a mesma pessoa que desapareceu em 1999, segundo um comunicado, que também dizia que "a família será reunida em breve".

"Fiquei feliz em encontrá-lo vivo!"

"Depois de estar desaparecido por 25 anos, Tommy, um caso próximo aos nossos corações, foi encontrado e em breve se reunirá com sua amorosa família", disse em comunicado a Nor-Cal Alliance for the Missing, uma organização sem fins lucrativos que atua em caso de pessoas desaparecidas e que estava envolvida no caso do homem em 2016.

"Ele SIMPLESMENTE DESAPARECEU sem deixar vestígios", diz uma página do GoFundMe criada pela irmã do homem para arrecadar fundos para uma transferência médica. "Nem mesmo seu veículo foi localizado. Todo esse tempo eu estava procurando por restos mortais não identificados. Fiquei feliz em encontrá-lo vivo!", afirma o texto.

Na publicação, ela afirma que não tem dinheiro para suprimentos necessários para cuidar de seu irmão, que está aprendendo a andar novamente e não fala. "Gostaria de enviar a ele um dispositivo para ouvir suas músicas favoritas (Sailing, I Want to Know What Love Is e Time After Time) para ajudar sua memória e obter alguma resposta", disse ela.



Veja também

Síria Jihadistas e aliados tomam cidade estratégica síria de Saraqeb, diz ONG